Евросоюз присоединился к Стамбульской конвенции

В четверг, 1 июня, Совет Европейского союза (ЕС) одобрил присоединение ЕС к Конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин — Стамбульской конвенции. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что присоединение ЕС к конвенции посылает сильный сигнал о том, что блок обязуется предотвращать насилие в отношении женщин и наказывать за него.

10 мая Европейский парламент (ЕП) поддержал присоединение ЕС к конвенции.

Стамбульская конвенция была принята Советом Европы в 2011 году, вступила в силу в 2014 году, а Евросоюз подписал ее в июне 2017 года. Это первый международный документ такого рода.

Целью Стамбульской конвенции является предотвращение и искоренение насилия в отношении женщин, а также предотвращение и искоренение домашнего насилия. Конвенция устанавливает комплексную и многостороннюю правовую основу с целью защиты женщин от всех форм насилия, сокращения и искоренения домашнего насилия.

Хотя ЕС подписал документ, он до сих пор воздерживался от полной ратификации, поскольку некоторые государства-члены отказались это сделать.

В то время как большинство стран уже ратифицировали конвенцию на государственном уровне и не возражали против ратификации на уровне ЕС, шесть стран — Болгария, Чехия, Венгрия, Латвия, Литва и Словакия — еще не ратифицировали ее.

6 октября 2021 года суд ЕС признал, что Евросоюз может ратифицировать Стамбульскую конвенцию даже без согласия всех государств-членов.