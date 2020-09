Евросоюз призывает Беларусь к инклюзивному диалогу

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 7 сентября.

++06.55++

Исполняющая белорусский фольклор певица Анастасия Некрасова, проживающая в Польше, организовала благотворительную акцию по сбору средств для репрессированных белорусских женщин. На выплату их штрафов за участие в акциях протеста было перечислено около трех тысяч евро, передал правозащитный центр "Весна".

++05.45++

Корреспондента польского телеканала "Белсат" Дмитрия Казакевича, ранее задержанного в Витебске, отпустили. Об этом он написал в Facebook. По словам репортера, его выпустили из ИВС в 04.00 утра понедельника (совпадает с мск). У правоохранителей "нет абсолютно никакой системы и логики", отметил репортер. Как ранее уточняла жена журналиста, его задержали уже после окончания акции. По словам Казакевича, задерживали сотрудники в штатском, причем до дома ему на тот момент "оставалось 500 метров".

++05.00++

В Минске вечером 6 сентября задержаны спасатели, которые помогли выбраться из воды спрыгнувшим в реку Свислочь участникам протеста, сообщает Euroradio со ссылкой на несколько источников. По данным одного из собеседников радио, шесть сотрудников водно-спасательной станции доставили в Центральный РУВД Минска. Протестующие спрыгнули в воду недалеко от площади Госфлага, поскольку убегали от ОМОНа, уточняет "МБХ медиа".

++04.00++

Персональные санкции Евросоюза против как минимум 20 представителей режима президента Беларуси Александра Лукашенко вступят в силу не позднее 21 сентября. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Чехии Томаш Петржичек. Он также не исключил, что в свете продолжения жестокого обращения с мирными демонстрантами санкционный список в ближайшие дни может быть расширен.

++03.30++

Четвертый воскресный Марш единства напоминал карнавал и удивлял своим разнообразием. Кроме бело-красно-белых флагов одна группа демонстрантов принесла с собой флаг ЛГБТ-сообщества, у других на плакатах были цитаты из Библии, многие пришли с детьми. Читайте репортаж DW с наиболее интересными подробностями об акции 6 сентября в Минске.

++03.00++

Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что правоохранительные органы готовы применить силу к протестующим в ответ на провокации. "Про силовую акцию скажу так: она возможна, не исключено, что у этих людей не весь пыл загас, ну пусть попробуют, ОМОН на месте, МВД на месте, мы не дрогнем", — сказал Караев в интервью телеканалу СТВ. При этом сотрудников белорусской милиции он охарактеризовал как самых "гуманных, выдержанных и хладнокровных" в мире.

++01.50++

"Впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах еще раз демонстрируют решимость белорусского народа добиваться свобод, прав и демократии", — так оценил прошедшие в Беларуси 6 сентября акции, включая Марш единства, который собрал в столице Беларуси свыше ста тысяч человек, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он добавил, что люди не боятся выходить на улицы, "несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны властей". "Необходим инклюзивный национальный диалог", — резюмировал глава европейской дипломатии.

Once again, impressive mass demonstrations in Minsk & other cities show determination of Belarusian people to achieve their freedoms, rights & democracy.

All this in spite of arrests, intimidation & violence from #Belarus authorities.

Inclusive national dialogue is needed.