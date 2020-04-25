Евросоюз призывает стороны конфликта в Ливии совместно бороться с пандемией

В связи с напряженной ситуацией в Ливии Евросоюз и три европейские страны в отдельности призвали участников конфликта к переговорам о перемирии. Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, а также глав МИД Германии - Хайко Маса, Франции - Жана-Ива Ле Дриана и Италии - Луиджи Ди Майо, распространенном в субботу, 25 апреля.

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Они напоминают, что к гуманитарному перемирию ранее призывали генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и Стефани Уильямс, временно занимающая пост спецпредставителя ООН по Ливии. В интересах всей страны сторонам конфликта следует объединить усилия в борьбе с "общим врагом", то есть пандемией коронавирусной инфекции, отмечается далее в заявлении.

Конфликт в Ливии не затихает, и в последние недели он вызвал еще больше поводов для беспокойства, в особенности в связи со страданиями, которым подвергаются мирные жители, указывают авторы послания. Они призывают конфликтующие стороны "вдохновиться настроением священного месяца Рамадан" и возобновить переговоры об установлении действенного перемирия на базе проекта соглашения от 23 февраля.

Двоевластие в Ливии

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут режим Муаммара Каддафи. Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН, чтобы прекратить кровопролитие. А на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей. Генерал Халифа Хафтар, чьи войска пользуются поддержкой парламента, уже больше года пытается захватить Триполи. Многомесячные усилия, направленные на достижение перемирия, пока не дали результата.