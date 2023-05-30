Совет Евросоюза на заседании во вторник, 30 мая, принял решение удвоить объем макроэкономической помощи Молдове — до 295 млн евро, сообщается на сайте Совета.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее объем одобренных Евросоюзом кредитных средств Молдове составлял 150 млн евро. "Молдова может продолжать рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Молдову, в том числе и финансово", — пообещала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, чьи слова приводятся в сообщении.

Макрофинансовая помощь ЕС Молдове направлена ​​на "поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ" и дополняет ресурсы, предоставленные в рамках финансового соглашения Международного валютного фонда (МВФ), подчеркнули в Совете. Из максимальной доступной Молдове суммы в 295 млн евро до 220 млн евро будут предоставлены в виде кредитов и до 75 млн в виде грантов.

Как подчеркивается в пресс-релизе Совета ЕС, российское вторжение в Украину оказало значительное негативное влияние на экономику Молдовы. "Увеличение [финансирования] в нынешних исключительных обстоятельствах считается надлежащим ответом на просьбу Молдовы о поддержке ее экономической стабилизации в сочетании с программой МВФ", — заявили в Совете.