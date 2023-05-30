Совет Евросоюза на заседании во вторник, 30 мая, принял решение удвоить объем макроэкономической помощи Молдове — до 295 млн евро, сообщается на сайте Совета.
Ранее объем одобренных Евросоюзом кредитных средств Молдове составлял 150 млн евро. "Молдова может продолжать рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Молдову, в том числе и финансово", — пообещала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, чьи слова приводятся в сообщении.
Макрофинансовая помощь ЕС Молдове направлена на "поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ" и дополняет ресурсы, предоставленные в рамках финансового соглашения Международного валютного фонда (МВФ), подчеркнули в Совете. Из максимальной доступной Молдове суммы в 295 млн евро до 220 млн евро будут предоставлены в виде кредитов и до 75 млн в виде грантов.
Как подчеркивается в пресс-релизе Совета ЕС, российское вторжение в Украину оказало значительное негативное влияние на экономику Молдовы. "Увеличение [финансирования] в нынешних исключительных обстоятельствах считается надлежащим ответом на просьбу Молдовы о поддержке ее экономической стабилизации в сочетании с программой МВФ", — заявили в Совете.