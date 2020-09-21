Евросоюз ужесточит контроль за крупными цифровыми компаниями

Европейская комиссия усилит контроль за крупнейшими мировыми цифровыми компаниями, заявил европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью Financial Times. Речь идет о таких компаниях, как Apple, Google, Amazon и Facebook, пишет РБК.

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"Нам нужен лучший контроль за этими платформами", — сказал Бретон. По его словам, европейские страны намерены обеспечить себе новые полномочия, которые позволят противостоять доминированию крупных компаний на рынке в случае угрозы интересам пользователей или более мелких конкурентов.

Также Бретон отметил, что Брюссель рассматривает введение системы рейтингов, при помощи которой заинтересованные стороны могли бы оценивать соблюдение цифровыми компаниями налоговых требований, а также скорость, с которой они удаляют незаконный контент. "У пользователей этих платформ есть ощущение, что компании слишком велики, чтобы заботиться о клиентах", — отметил Бретон.

По словам Бретона, новые правила будут разработаны до конца года.

Ранее Еврокомиссия уже предпринимала меры в отношении крупных технологических компаний за недобросовестную конкуренцию на европейском рынке. Так, в 2019 году антимонопольное расследование было начато в отношении Amazon. По данным Еврокомиссии, компания могла использовать данные, полученные от небольших розничных фирм, для увеличения собственных продаж.

Из-за нарушений европейского законодательства о конкуренции не раз получала штрафы Google. Так, в марте прошлого года ЕК оштрафовала компанию на €1,49 млрд за нарушение законодательства о конкуренции при размещении интернет-рекламы и ее выделении при поиске в Сети.

В июне текущего года Еврокомиссия начала расследование в отношении Apple. Компанию заподозрили в том, что ее действия в части интеграции платежной системы Apple Pay нарушают антимонопольное законодательство в связи с тем, что использовать для проведения бесконтактных платежей модуль NFC на смартфонах iPhone может только Apple Pay.