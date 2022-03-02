Евросоюз введет санкции против Беларуси

Государства Европейского союза (ЕС) договорились о новых санкциях в отношении Беларуси за ее причастность к агрессии России против Украины, сообщила в среду председательствующая в ЕС Франция.

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Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в воскресенье о ряде санкций против России, а также о новых санкциях против режима белорусского лидера Александра Лукашенко за поддержку им вторжения России на Украину.

Фон дер Ляйен пояснила, что санкции в отношении Беларуси коснутся наиболее важных экспортных товаров.

"Это остановит экспорт всех товаров, от минерального топлива до табака, древесины и древесных материалов, цемента, железа и стали", — сказала председатель Еврокомиссии. Санкции будут введены и в отношении тех лиц, которые способствуют российской агрессии.

На Беларусь также будут распространяться ограничения на экспорт товаров двойного назначения, введенные в отношении России. Это позволит избежать риска обхода мер, введенных против России, заявила фон дер Ляйен.