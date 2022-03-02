Евросоюз введет санкции против Беларуси
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Государства Европейского союза (ЕС) договорились о новых санкциях в отношении Беларуси за ее причастность к агрессии России против Украины, сообщила в среду председательствующая в ЕС Франция.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в воскресенье о ряде санкций против России, а также о новых санкциях против режима белорусского лидера Александра Лукашенко за поддержку им вторжения России на Украину.

Фон дер Ляйен пояснила, что санкции в отношении Беларуси коснутся наиболее важных экспортных товаров.

"Это остановит экспорт всех товаров, от минерального топлива до табака, древесины и древесных материалов, цемента, железа и стали", — сказала председатель Еврокомиссии. Санкции будут введены и в отношении тех лиц, которые способствуют российской агрессии.

На Беларусь также будут распространяться ограничения на экспорт товаров двойного назначения, введенные в отношении России. Это позволит избежать риска обхода мер, введенных против России, заявила фон дер Ляйен.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?