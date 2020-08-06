Евросоюз выделил более 33 млн евро Ливану в связи с взрывом в Бейруте

Еврокомиссия (ЕК) предоставила более 33 млн евро Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится в заявлении ЕК по итогам телефонного разговора главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с ливанским премьер-министром Хасаном Диабом.

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"Еврокомиссия мобилизует более 33 млн евро на неотложные нужды, медицинскую поддержку и оборудование, а также защиту критически важной инфраструктуры [Бейрута]. Еврокомиссия рассмотрит вопрос о дальнейшей поддержке в зависимости от текущей оценки гуманитарных потребностей", - отмечается в нем.

Фон дер Ляйен "особо отметила возможность мобилизации экспертов и оборудования для оказания помощи в оценке масштабов ущерба и обращении с опасными химическими веществами". "Это может иметь важное значение не только для гражданских структур, но и для восстановления бейрутского порта", - говорится в заявлении.

Еврокомиссия также готова изучить вопрос о том, как "укрепить торговые отношения между ЕС и Ливаном в это сложное время, в частности в форме дальнейшего упрощения преференциальной торговли и таможенных [процедур]". "Председатель также предложила поддержку ЕС для проведения полной оценки потребностей в реконструкции города и восстановлении страны, а также содействие в дискуссиях с международными финансовыми институтами, которые могли бы помочь выделить дальнейшую экономическую помощь", - добавили в ЕК.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.