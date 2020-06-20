Евросоюз заявил о нарушениях в принятии региональной реформы Латвии

Представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы выразили сожаление, что министр среды Латвии Юрис Пуце не приостановил осуществление административно-территориальной реформы (АТР), чтобы согласовать ее с латвийскими муниципальными властями. Пуце пошел вопреки рекомендациям со стороны Совета Европы и взятым Латвией обязательствам, воспользовавшись ситуацией с пандемией.

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"Закон был принят несмотря на мой призыв от 28 мая 2020 года отложить принятие соответствующего закона и предусмотреть все положенные и своевременные консультации с местными властями Латвии и Ассоциацией самоуправлений, чтобы выполнить обязательства Латвии, взятые при ратификации ею Европейской хартии местных самоуправлений", — заявил глава Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Ксавье Кадоре.

Вместе со своим содокладчиком Марком Коолсом он выразил сожаление, что министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии не воспользовался возможностью провести диалог с муниципалитетами и их Ассоциацией, чтобы уважать их право быть услышанным по такому важному вопросу, как территориальная реформа, как того требует взятые Латвией еще в 1996 году обязательства.

"Вместо того чтобы приостановить осуществление реформы, как мы предложили в проекте рекомендаций, подготовленном после нашего ознакомительного визита в Латвию в декабре 2019 года, министр, по-видимому, ускорил ее, совершив несколько нарушений Хартии на фоне ситуации с пандемией", — подчеркнул Марк Коолс.

Проект рекомендаций по территориальной реформе в Латвии был одобрен Мониторинговым комитетом Конгресса местных и региональных властей на его заседании в феврале 2020 года, но его принятие было отложено из-за кризиса COVID-19 до следующей сессии Конгресса в октябре 2020 года.

Как сообщалось, 10 июня Сейм утвердил закон об АТР. Это предусматривает, что с 1 июля 2021 года в Латвии будет 42 самоуправления вместо 119 нынешних.

Руководители 46 самоуправлений об АТР, потому что считают принятый закон некачественным, недостаточно аргументированным, а саму реформу — недемократичной.19 июня Эгил Левитс заявил, что все же провозгласит закон, потому что реформа необходима для всех жителей страны.