Газа — меньше, заболевших коронавирусом — больше, Албания и Северная Македония — ближе. Евродайджест: главные события недели

Еврокомиссия представила план, по которому страны ЕС (пока что) добровольно должны снизить потребление газа, кредиты в Европе станут дороже после поднятия ключевой ставки, комиссар по вопросам здравоохранения не считает обязательным устанавливать жесткий масочный режим и переводить школьников на "удаленку" (хотя призывает готовиться к новой волне Covid-19), а две балканские страны, много лет назад получившие статус кандидата в ЕС, наконец-то начали официальные переговоры о присоединении к Евросоюзу. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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"Экономь газ для безопасной зимы": Еврокомиссия предложила странам снизить потребление голубого топлива

Что случилось? 20 июля Еврокомиссия представила свой план "Экономь газа для безопасной зимы" (Save Gas for a Safe Winter), разработанный на фоне возможной остановки поставок топлива из России. Согласно этой инициативе, с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года страны ЕС должны снизить потребление газа на 15% по сравнению со средним потреблением за тот же период в 2016-2021 годах. Утверждается, что в противном случае ВВП Евросоюза по итогам "суровой" зимы может снизиться на 1,5%. "Пандемия научила нас, что если мы действуем сообща, то мы можем справиться с любым кризисом. […] Мы просим многого у всего ЕС, но это необходимо, чтобы защитить нас", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Теперь предложение должны утвердить министры энергетики стран ЕС. Ожидается, что это может произойти уже в начале следующей недели.

Что это значит? Как подчеркивает Еврокомиссия, существующее законодательство гарантирует, что "защищенные потребители" (домохозяйства и основные социальные службы вроде больниц и школ) "освобождаются от любых мер по нормированию газа" — таким образом, снижать потребление планируют в первую очередь за счет предприятий. При этом сообщается, что власти ЕС "делают все возможное, чтобы предотвратить снижение промышленной активности" и призывают "каждого внести свой вклад в экономию газа". Еврокомиссия призвала все страны ЕС начать соответствующие информационные кампании, а также подготовила для правительств рекомендации по сокращению расходования топлива. При этом каждое государство самостоятельно решает, как именно понизить уровень используемого газа на 15%.

Пока что исполнение плана носит добровольный характер, однако, если инициативу поддержат в нынешнем виде, сокращение потребления может стать обязательным при "острой нехватке" газа. Против идеи Еврокомиссии уже выступили несколько стран. Не зависящие от российских поставок Испания и Португалия настаивают, что план "непропорционален" и не учитывает разницу в том, как много места занимает газ в структуре энергетики разных стран и как именно там используют голубое топливо. Официальный спикер правительства Греции, получающей от РФ значительную часть необходимого ей газа, призвал не ограничивать потребление, а искать возможности по регулированию цен и организации совместных закупок.

Албания и Северная Македония официально начали переговоры о вступлении в ЕС



Что случилось? 19 июля в Брюсселе прошла трехсторонняя правительственная конференция, давшая начала официальным переговорам о присоединении двух балканских стран к Евросоюзу. "Это исторический момент. Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в Европейский Союз, и я очень рад быть здесь с вами. Это ваш успех. Это ваш успех и успех ваших граждан", — отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обращаясь к премьер-министрам Эди Раме и Димитару Ковачевскому. Северная Македония получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в 2005 году, Албания — в 2014-м. Рассмотрение заявок двух стран, идущих в Евросоюз вместе, стало возможным после того, как парламент в Скопье признал болгарское меньшинство в Северной Македонии — ранее вступление страны в союз блокировала Болгария, власти которой имеются многочисленные исторические и языковые споры с соседом. До этого заявке Скопье несколько лет противостояла Греция.

Что это значит? Пока что сроки вступления двух стран в Евросоюз не названы, но этот процесс может затянуться на годы. Все будет зависеть от того, насколько быстро правительства в Скопье и Тиране смогут провести реформы, приблизить свои страны к европейским стандартам и побороть коррупцию. На первом этапе законодательство обеих стран будет оценено на предмет соответствия общеевропейскому и acquis communautaire (то есть основным принципам и ценностям ЕС). Acquis разделен более чем на 30 глав, по каждой из которых будут вестись переговоры.

Директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиня Марис Анджанс предполагает, что Северная Македония и Албания могут войти в ЕС не раньше 2027 года. Как обращает внимание Euractiv, быстрее всего (менее чем за два года) переговоры завершили Финляндия, Австрия и Швеция, больше всего времени (восемь лет) потратила Хорватия.

Евросоюз закупит самолеты для тушения лесных пожаров

Что случилось? В последние недели на западе и юге Европы установилась беспрецедентная жара. Она привела к разрушительным пожарам, в результате которых выгорели десятки тысяч гектаров земли во Франции, Испании, Португалии и других странах. В этой ситуации Евросоюз начал переговоры о закупке дополнительных самолетов для тушения лесных пожаров. Сейчас в распоряжении ЕС есть только 12 специализированных бортов и один вертолет, которые направляют в пострадавшую страну, если она запросит поддержку. Как считает комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич, в условиях продолжающегося изменения климата в будущем ожидается рост подобных запросов, и европейские власти должны к этому подготовиться.

Что это значит? "Технически самолеты закупят страны-члены, но это будет на 100% профинансировано Евросоюзом", — заявил Ленарчич. Он не назвал количество новых спецбортов, равно как и производителей, с которыми сейчас идут переговоры. Еврокомиссар уточнил, что речь идет, в частности, о самолетах-амфибиях, которые могут зачерпывать воду из рек и озер для тушения пожаров. Ленарчич также обратил внимание, что за весь прошлый год ЕС получил девять запросов о поддержке в борьбе с пожарами, в этом — уже пять.

В июле ЕС направлял пожарные самолеты в Португалию, Францию и Словению, используя для этого борты из Хорватии, Франции и Испании. Также в Грецию было отправлено 200 пожарных для помощи местным спасателям.

Новая волна Covid-19: Еврокомиссия готовится к осени и зиме

Что случилось? Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в письме Euractiv заявила, что сейчас "критически важно" быть "предельно бдительными", поскольку количество заразившихся коронавирусом во всей Европе растет. На прошлой неделе директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал, что количество новых случаев в регионе утроилось за последние полтора месяца, а еженедельно от Covid-19 умирает около трех тысяч человек. "Пока граждане наслаждаются абсолютно заслуженным летом без ограничений, действовавших последние два года, мы должны продолжать совместные усилия по сдерживанию пандемии, планируя все наперед и будучи готовыми к предстоящему осенне-зимнему периоду", — считает Кириакидес.

Что это значит? Еврокомиссар призвала правительства уже сейчас продумать, как в условиях растущей заболеваемости обеспечить безопасное возвращение людей к работе, а школьников и студентов — к учебе. При этом, по мнению Кириакидес, переводить образовательный процесс на "удаленку" или вводить масочный режим нужно лишь "при необходимости". В своем письме чиновница также подчеркивает важность стабильного производства уже имеющихся вакцин и необходимость разработки новых, способных эффективнее противостоять все появляющимся новым вариантам коронавируса. Между тем, напоминает Кириакидес, страны ЕС должны поддерживать в рабочем состоянии необходимую инфраструктуру, чтобы иметь возможность оперативно активизировать кампанию по вакцинации.

ЕЦБ впервые с 2011 года поднял ключевую ставку

Что случилось? 21 июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за 11 лет решил повысить ключевую процентную ставку. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте утвердили увеличение этого показателя с 0% до 0,5%. Выросла также ставка по депозитам овернайт (т.е. по депозиту на один рабочий день) до 0% и ставка по кредитам овернайт до 0,75% (их также подняли на 0,5%). Предыдущие показатели действовали с 2019-го и 2016 года соответственно. ЕЦБ объясняет, что причиной такого решения стал резкий рост инфляции (по итогам 2022 года ожидают 8,6%), и предупреждает, что повышений ставок, "вероятно, будет еще больше".

Что это значит? Повышение ключевой ставки сделает деньги дороже — брать кредиты станет сложнее. ЕЦБ влияет на стоимость займа для граждан не напрямую, а опосредованно — коммерческие банки заимствуют средства у ЕЦБ под более высокий процент, соответственно, повысится он и для бизнеса, и для физических лиц. Это сделает сохранение денег более привлекательным, нежели их расходование. Одновременно с этим снизятся инфляционные ожидания — люди будут готовы меньше тратить, и бизнес сохранит цены стабильными или даже несколько их снизит. В результате рост цен произойдет медленнее, и инфляция снизится.