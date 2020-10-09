Германия и Франция согласовали санкции за отравление Навального

Германия и Франция согласовали санкции против России из-за отравления российского политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом в четверг, 9 октября, сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники. Эти санкции Берлин и Париж предложат принять Европейскому cоюзу, пишет Deutsche Welle.

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По данным газеты, в санкционный список попали девять человек, это сотрудники администрации президента РФ и силовых ведомств. Им могут запретить въезд в Европу, а их активы в Евросоюзе заморозят.

Санкции не коснутся "Северного потока - 2"

Также под санкции может подпасть Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который разработал "Новичок" еще в советское время. Издание отмечает, что руководство Германии не пошло на более существенные меры и не стало предлагать санкции против "Северного потока - 2" из-за отравления Навального.

Ожидается, что Евросоюз может рассмотреть этот санкционный список 12 октября во время заседания Совета по международным вопросам в Брюсселе, а официальная реакция ЕС на отравление Навального последует по итогам саммита ЕС, который пройдет 15-16 октября. Ранее стало известно, что инициативу Германии и Франции ввести санкции против России поддержали Великобритания и Нидерланды.

Отравление Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, который летел из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске Навального госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Эксперты спецлаборатории бундесвера провели токсикологический анализ проб по просьбе берлинской клиники "Шарите", где лечился Алексей Навальный. В итоге в них были обнаружены следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К таким же выводам пришли чуть позже независимо друг от друга лаборатории в Швеции и Франции, затем отравление Навального "Новичком" подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Кремлевские СМИ публикуют множество версий

Москва категорически отрицает свою причастность к покушению на жизнь оппозиционера, подконтрольные Кремлю СМИ периодически публикуют самые разные версии причин его отравления, вроде употребления спиртных напитков, диабета или несоблюдения диеты. Главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что в случае Навального консилиум врачей сошелся на диагнозе "нарушение углеводного обмена". Глава Чечни Рамзан Кадыров 2 октября сообщил Алексею Навальному: "Если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска". Похожим образом - "Послушай, ты: хотели бы - ты бы еще в первый день сдох!" - обратился к основателю ФБК врач и телеведущий Александр Мясников.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции против России "не останутся без ответа".