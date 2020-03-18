Глава ЕК: необходимо разблокировать внутренние границы ЕС как можно скорее

Заторы на внутренних границах Евросоюза должны быть сняты как можно скорее, и лидеры стран ЕС договорились об этом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после прошедшего во вторник видеосаммита лидеров.

В связи с кризисом коронавируса многие страны Шенгенского пространства закрыли свои границы для иностранцев, в том числе и граждан ЕС, и эта проблема обсуждалась на видеосаммите во вторник, сообщила она.

"Абсолютно необходимо разблокировать внутренние границы как можно скорее", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита.

"Слишком много людей застряло на границах, они не могут попасть домой, и им надо помочь вернуться. Недопустимо много транспортных пробок, в которых простаивают фуры с грузами. Нам нужны эти грузы для функционирования внутреннего рынка ЕС", — заявила она.

Она сказала, что широкую поддержку всех лидеров стран союза получила идея "зеленых коридоров" для быстрого пропуска грузов через внутренние границы.

"Я много говорила по телефону с премьер-министром Польши о напряженности на польских границах", — сообщила фон дер Ляйен.

"Прежде всего, об организации зеленых коридоров для быстрого пропуска грузовиков. Но и о помощи тем, кто застрял на границе. Это люди из Эстонии, Латвии и Литвы. Им нужен коридор через Польшу, чтобы вернуться домой", — продолжила она.

"Контроль должен быть более гибким, более адресным, оставлять путь потокам товаров и тем людям, которым необходимо срочно пересечь границу", — подчеркнула она.

"Но пройдет какое-то время, прежде чем мы вновь отменим контроль на внутренних границах", — признала глава Еврокомиссии.