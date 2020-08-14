Глава Еврокомиссии потребовала новых санкций для Белоруссии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает необходимыми дополнительные санкции в отношении тех, что нарушил права человека и демократические ценности в Белоруссии. Она написала это в твиттере перед встречей глав МИД Евросоюза по белорусским событиям.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Фон дер Ляйен уверена, что по итогам дискуссии ЕС продемонстрирует твердую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию.

We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus. I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020

Министры обсудят ситуацию в Белоруссии 14 августа во второй половине дня по видеосвязи. Предполагается, что будет обсуждаться возможность введения новых санкций.

13 августа высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал власти Белоруссии прекратить насилие, освободить всех незаконно задержанных и вступить в диалог с общественностью. В противном случае он пригрозил пересмотром отношений с Белоруссией и санкциями.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска к дискуссии.