Глава Еврокомиссии потребовала новых санкций для Белоруссии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает необходимыми дополнительные санкции в отношении тех, что нарушил права человека и демократические ценности в Белоруссии. Она написала это в твиттере перед встречей глав МИД Евросоюза по белорусским событиям.

Фон дер Ляйен уверена, что по итогам дискуссии ЕС продемонстрирует твердую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию.

We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus.

I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy.