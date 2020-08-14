Глава Еврокомиссии потребовала новых санкций для Белоруссии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает необходимыми дополнительные санкции в отношении тех, что нарушил права человека и демократические ценности в Белоруссии. Она написала это в твиттере перед встречей глав МИД Евросоюза по белорусским событиям.

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Фон дер Ляйен уверена, что по итогам дискуссии ЕС продемонстрирует твердую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию.

Министры обсудят ситуацию в Белоруссии 14 августа во второй половине дня по видеосвязи. Предполагается, что будет обсуждаться возможность введения новых санкций.

13 августа высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал власти Белоруссии прекратить насилие, освободить всех незаконно задержанных и вступить в диалог с общественностью. В противном случае он пригрозил пересмотром отношений с Белоруссией и санкциями.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска к дискуссии.

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Интерфакс

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Интерфакс

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Урсула фон дер Ляйен Выборы президента Белоруссии Евросоюз
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