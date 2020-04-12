Глава Еврокомиссии предостерегла Венгрию от злоупотребления ЧС

Полномочия правительства Венгрии расширены на время режима ЧС, введенного из-за пандемии COVID-19. Меры при ЧС должны быть соразмерными, заявила фон дер Ляйен, пригрозив разбирательством.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) грозит властям Венгрии последствиями в случае злоупотребления режимом чрезвычайной ситуации, введенным в свете пандемии COVID-19.

"Я готова принять меры, если ограничения выйдут за рамки дозволеного", — заявила она в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 апреля. Глава Еврокомиссии указала, что такие действия Будапешта чреваты разбирательством о нарушении договоренностей.

Страны ЕС вправе вводить режим чрезвычайной ситуации в условиях пандемии, однако "мероприятия должны быть соразмерны обстоятельствам, ограничены по времени и проходить под контролем демократических институтов", подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, Еврокомиссия наблюдает за соблюдением этих принципов во всех странах Европейского Союза. Брюссель "уделяет Венгрии особое внимание из-за критического прошлого опыта", добавила глава Еврокомиссии.

Фактически единоличное правление премьера Венгрии Виктора Орбана

Парламент Венгрии 30 марта одобрил законопроект, наделяющий правительство Виктора Орбана расширенными полномочиями на время действия режима ЧС. Согласно документу, венгерский премьер и глава правящей националистической партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" Орбан будет фактически единолично управлять страной с помощью указов и декретов. Его правительство сможет продлевать чрезвычайное положение на неопределенный срок без голосования в парламенте.

Кроме того, закон разрешает кабинету министров приостанавливать исполнение определенных законов и применять "иные исключительные меры" в борьбе с пандемией COVID-19, а также предусматривает ужесточение наказаний за нарушение карантинных мер и распространение ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, произошла в Китае в конце 2019 года. С тех пор опасный возбудитель проник в 210 стран и территорий. Вирус выявлен почти у 1,8 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались почти 109 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США. В Венгрии вирус обнаружен у 1310 человек, 85 больных скончались.