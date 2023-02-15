Глава Еврокомиссии: Путин проиграл энергетическую войну

Доходы России от продажи нефти и газа в Европу сократились на две трети, а Путин просчитался с намерением шантажировать Евросоюз энергоносителями, заявила Урсула фон дер Ляйен.

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В преддверии первой годовщины со дня полномасштабного российского вторжения в Украину председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила сплоченный ответ Евросоюза на российскую агрессию. "В начале войны президент РФ Владимир Путин думал, что ему удастся шантажировать Европу зависимостью от российского газа, но он просчитался. Через год после начала войны он проиграл энергетическую войну, которую сам начал", — заявила она, выступая с речью в Европарламенте в Страсбурге в среду, 15 февраля.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз приспособился к ситуации, обратился к надежным партнерам и теперь может видеть первые успехи — доходы России от продажи нефти и газа в Европу сократились на две трети, цены на газ в ЕС сейчас ниже, чем до начала войны, и Европа делает ставку на зеленую энергетику и энергетическую автономность. "Попытка Путина подвергнуть нас шантажу провалилась", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Поддержка Украины и новые санкции против России

Урсула фон дер Ляйен призвала и впредь поддерживать Украину. По ее словам, она часто говорила с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что дает надежду людям в Украине. "Это надежда на то, что будущее их страны, будущее их детей находится в Европейском Союзе", — пояснила она, призвав Европарламент поддерживать украинцев столько, сколько нужно, чтобы в ЕП могли заседать и представители украинского народа.

Фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз впервые предложит ввести санкции против иранских компаний, участвующих в войне России против Украины, в том числе тех, которые связаны с Корпусом стражей иранской революции. По словам главы ЕК, десятый пакет санкций против России на сумму в 11 млрд евро будет предусматривать новые торговые запреты и ужесточение контроля за экспортом технологий, необходимых для производства беспилотников, вертолетов и ракет.