Глава Еврокомиссии выехала на поезде в Киев
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), у которой запланирована встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским, выехала в ночь на пятницу, 8 апреля, на поезде в Киев из польского Пшемысля, расположенного примерно в 13 километрах от границы с Украиной. Как уточнило агентство dpa, фон дер Ляйен прибудет в Киев в составе делегации с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера и ряда европарламентариев.

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В Пшемысль продолжают прибывать украинские беженцы. В отдельные дни их число, по данным dpa, достигало 100 тысяч.

Урсула фон дер Ляйен — первый высокопоставленный европейский политик, который с момента резни в Буче под Киевом посещает украинскую столицу.

В середине марта премьер-министр Словении Янез Янша, а также главы правительств Польши и Чехии Матеуш Моравецкий и Петр Фиала встречались в Киеве с Зеленским. Тогда они призвали других западных лидеров последовать их примеру и тем самым продемонстрировать солидарность с украинским народом в борьбе против российского вторжения.

Визит перед конференцией доноров Stand Up For Ukraine


Визит Урсулы фон дер Ляйен проходит перед конференцией доноров Stand Up For Ukraine, которая состоится в Варшаве 9 апреля с целью сбора средств для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Конференция созвана по инициативе главы Еврокомиссии, а также премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Пятый пакет санкций в отношении РФ


Ранее постоянные представители стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против РФ. Об этом сообщила делегация Франции, председательствующей в Совете ЕС. Речь шла, в частности, о полном запрете в Евросоюзе транзакций четырех российских банков, эмбарго на импорт из России угля, а также о запрете поставок высокотехнологичных товаров в РФ и захода в порты ЕС судов под российскими флагами.

Полный перечень штрафных мер может быть обнародован в официальном журнале ЕС уже 8 апреля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвал меры "масштабным решительным дальнейшим шагом" в отношении Москвы. Урсула фон дер Ляйен предложила пакет 5 апреля.

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