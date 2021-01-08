Глава Евросовета считает Трампа "человеком прошлого"

Действующий президент США Дональд Трамп с международной точки зрения является человеком прошлого. Такую позицию председатель Евросовета Шарль Мишель озвучил в эфире бельгийской медиакомпании RTBF в четверг, 7 января. Глава Белого дома оказался в фокусе внимания мировых лидеров в свете резонансных беспорядков в столице Соединенных Штатов.

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Европа была шокирована кадрами штурма Конгресса США, отметил Мишель. Беспорядки в Вашингтоне не были неожиданностью и стали не просто атакой на американские демократические институты, но нападением на принцип верховенства закона, демократию и свободы, отметил глава Евросовета. Он выразил надежду, что события в столице США продемонстрируют "хрупкость наших свобод и демократических систем". Мишель указал на угрозу демократиям во всем мире, исходящую от "всплесков популизма и авторитарных режимов, которые обильно используют чрезмерное упрощение, радикализацию и поляризацию в попытке настроить людей друг против друга".

Глава Евросовета особо выделил напряженное сотрудничество Европейского Союза и Соединенных Штатов. Контакты администрации Трампа с институтами ЕС на протяжении многих месяцев были ограничены, подчеркнул Мишель. Действия администрации нынешнего американского президента создавали впечатление "пересечения красных линий одной за другой", кульминацией чего стали беспорядки у Капитолия, считает европейский политический деятель.

ЕС и США при Байдене: перспектива тесного диалога и альянса

Глава Евросовета не обошел стороной утверждение Конгрессом США демократа Джозефа Байдена на должности президента Соединенных Штатов. По словам Мишеля, у ЕС и США есть перспектива возобновить более тесный диалог и заново создать альянс, основанный на общих ценностях - демократии, верховенстве закона и свободе. Но это не означает, что Брюссель и Вашингтон будут согласны во всем, отметил он. Так, по вопросам торговли между ЕС и США будут споры, считает глава Евросовета.

Беспорядки в Вашингтоне и штурм здания Конгресса

Сторонники действующего президента Дональда Трампа после его речи на митинге в Вашингтоне 6 января прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Протестующим удалось ворваться в здание. Дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Не менее 68 протестующих были задержаны, как минимум четыре участника беспорядков погибли. Ранения получили 56 полицейских. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

На следующий день Джо Байден был официально утвержден на посту 46-го президента США. Этот пост политик займет, как ожидается, после инаугурации 20 января. Байден по итогам утверждения Конгресса набрал более 270 голосов выборщиков. Данная процедура окончательно исчерпала конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.