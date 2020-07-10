Главой Еврогруппы избран ирландец Паскаль Донохью

Новым главой Еврогруппы избран министр финансов Ирландии Паскаль Донохью. Кандидатура ирландца была одобрена всеми 19 странами Еврогруппы на заседании, прошедшем в формате видеоконференции, сообщил в Twitter действующий глава организации португалец Мариу Сентену, который возглавит Национальный банк Португалии.

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Кроме Донохью на этот пост претендовали министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям Испании Надия Кальвиньо и министр финансов Люксембурга Пьер Граменья.

Новый глава Еврогруппы избирается каждые два с половиной года. 45-летний Донохью с 2017 года возглавляет министерство финансов Ирландии, ранее занимал должность министра транспорта и по делам Европы. Еврогруппа объединяет 19 стран ЕС, в которых евро является официальной валютой. Раз в месяц организация проводит заседания на уровне министров экономики или финансов, на которых координирует политику входящих в нее стран.