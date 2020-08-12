Главы МИД стран ЕС в пятницу рассмотрят ситуацию в Белоруссии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Главы МИД стран ЕС обсудят в пятницу события в Белоруссии, произошедшие после состоявшихся в воскресенье президентских выборов, сообщает в среду польское внешнеполитическое ведомство.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Встреча, о проведении которой попросила Варшава, пройдет в режиме видеоконференции.

Кроме того, на этой встрече министры иностранных дел рассмотрят ситуацию в Турции, Венесуэле и Ливане.

В Белоруссии три ночи подряд продолжаются акции протеста и столкновения с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек попали в больницы. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

1

Source

Интерфакс

Tags

Выборы президента Белоруссии Варшава Александр Лукашенко
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц