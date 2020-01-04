Год больших проблем: что ждет Европу в 2020-м?

С какими проблемами столкнется Евросоюз в 2020-м году? Ответ на этот вопрос попытались дать аналитики влиятельного европейского издания Politico. Delfi публикует краткий пересказ основных тезисов.

"Окитаивание" Европы



В 2020 году слово "протекционизм" перестанет считаться в Европе непристойным, считает Politico. Париж и Берлин начнут склонять Брюссель к проведению промышленной политики, в основе которой — господдержка, центральное планирование и европейские флагманы. Это также подразумевает ограничения на массовые закупки китайских товаров, исключение азиатов из участия в публичных тендерах и активную поддержку европейских компаний, особенно в таких секторах, как производство электромобилей, водородная промышленность и здравоохранение. Либеральные государства (вроде Швеции и Нидерландов) и традиционно крупные получатели китайских инвестиций (Греция, Португалия) будут обвинять германо-французский альянс в лицемерии, но безуспешно.

Новый финансовый кризис



Тектонические плиты мировой финансовой системы ощущают напряжение и перегрузку, пишет Politico. По мнению издания, экономисты сегодня с тревогой смотрят на проблемы в теневом банковском секторе Китая: за последние годы значительно выросло влияние альтернативных банкам источников кредитования, но регулирование данного сегмента остается недостаточным. "Даже небольшой рост убытков может уничтожить кредиторов с их тонкими финансовыми подушками безопасности", — предупреждает Politico. Другим фактором риска для мировой и китайской экономики может стать новое обострение в торговых отношениях с США — и все это на фоне пузырей на рынках ценных бумаг.

"Брекзит" становится еще грязнее



Желание британского премьера Бориса Джонсона вывести Великобританию из Евросоюза на более выгодных для королевства условиях может доставить много новых проблем Брюсселю. Вопрос, на чем будут основываться отношения между Британией и ЕС в конце 2020-го года, до сих пор остается открытым. Прогнозируется, что Джонсон попытается освободить Лондон от общеевропейского регулирования, в особенности по таким вопросам, как финансовые рынки и искусственный интеллект, пообещав взамен Германии и Франции сохранить доступность британского рынка продуктов питания и автомобилей. Любой достигнутый компромисс будет политически мучительным и экономически болезненным для обеих сторон.

Климатическая повестка начинает закипать



Темы борьбы с изменения климата станет одной из главных в политическом дискурсе Европы в 2020-м: обещание президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен решать проблемы климата будет затрагивать самые разные сферы — от финансовых правил до производства химикатов, налогов на самолеты, норм автомобильного загрязнения и торговых отношений ЕС с остальным миром. При этом среди стран ЕС и европейских бюрократов до сих пор нет единого мнения, как именно и с какой скоростью нужно озеленять Европу. На уровне Еврокомиссии потенциальный конфликт может возникнуть между вице-президентом ЕК Францем Тиммерманом, который принадлежит к партии европейских социалистов и отвечает за мероприятия "Зеленой сделки", и вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который представляет Европейскую народную партию и курирует в ЕК экономические и финансовые вопросы. Идеологический спор наблюдается и на уровне Совета ЕС: страны Западной Европы готовы к жестким мерам в борьбе с выбросами CO2, страны Восточной Европы, чья экономика традиционно базируется на угледобывающей промышленности, пытаются оказывать сопротивление. Например, Польша уже заявила, что не сможет добиться углеродной нейтральности к 2050 году. По прогнозу Politico, упорство поляков заставит Брюссель увеличить объемы финансовой поддержки для продвижения своих планов, но при этом пока нет никаких признаков, что Польша захочет радикально и задорого менять структуру своей экономики

Переломный момент в отношениях Брюсселя и Варшавы



2020-й год рискует еще больше ухудшить и без того крайне напряженные отношения между Евросоюзом и Польшей. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) продолжит проведение масштабных реформ в судебной системе страны, что вызовет новую волну критики со стороны Брюсселя. Несмотря на победу на парламентских выборах 2019 года, PiS предстоит непростая битва на президентских выборах в этом году. Действующий президент Анджей Дуда, союзник PiS, лидирует в опросах общественного мнения, но результаты выборов последнее время склоны удивлять, отмечает Politico. Если Дуда проиграет, то неугодные Брюсселю радикальные реформы, инициированные лидером PiS Ярославом Качиньским, будут заблокированы. Данный сценарий побуждает правительство Польши как можно быстрее закрепить политический контроль над судебной системой. Брюссель предупреждает, что такие шаги могут нарушить основополагающие договоры ЕС, поскольку подрывают независимость судебной системы. Но Варшава не слушает.