Годовая инфляция в еврозоне в мае упала на 0,9%, в Латвии — на 2,7%

В мае рост цен в еврозоне относительно аналогичного периода прошлого года составил 6,1%, свидетельствует предварительная оценка Европейского бюро статистики (Eurostat). Это на 0,9% ниже, чем в апреле. Хотя в Латвии показатель снизился на 2,7%, годовая инфляция остается одной из самых высоких в еврозоне.

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Основным драйвером роста цен за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, стали подорожавшие продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+12,5%, на 1% ниже апрельских данных). Промышленные товары выросли в цене на 5,8%, а услуги — на 5%, в то время как энергия относительно мая 2022-го подешевела на 1,7%.

Самая высокая годовая инфляция в мае зафиксирована в Латвии и Словакии — по 12,3%. По сравнению с апрелем показатель упал на 2,7% и на 1,7% соответственно. Также в группе лидеров Эстония (11,2%) и Литва (10,7%). Наименьший рост цен относительно мая прошлого года — в Люксембурге (2%), в Бельгии (2,7%) и Испании (2,9%).

За прошедший месяц товары и услуги подорожали сильнее всего на Мальте (+1,7%), в Латвии (+1,4%) и в Словении (+0,9%). В семи странах цены за май снизились, наибольшее падение зафиксировано в Португалии (-0,4%).

Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованная сегодня статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но они незначительно отличаются от обнародованных изначально.