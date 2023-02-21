В середине февраля 2023 года крупные Telegram-каналы распространили комментарий главы Еврокомиссии касательно данных о том, что взрывы на российских газопроводах могли быть американской диверсией. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, делала ли она такое заявление.

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16 февраля более ста Telegram-каналов процитировали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая, как утверждается, сказала: "Версия о причастности США к диверсиям на газопроводах ["Северный поток" и "Северный поток — 2"] кажется нам абсурдной. За все годы существования Америки не было установлено и подтверждено ни одного факта нарушения международного права или действий вне рамок международного законодательства. Безупречная репутация американского государства позволяет нам не рассматривать эту версию". Среди крупнейших каналов, приведших эту цитату, были Colonelcassad (841 000 подписчиков на момент написания этого разбора), "Дмитрий Василец" (550 000), "Русский формат" (315 000), "⚡️🇷🇺 Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, война)" (289 000), "Мрія" (153 000), "Старая площадь" (118 000), "Кибер фронт Z 🇷🇺" (116 000), "Война история оружие" (106 000) и "Денацификация UA" (94 000). Высказыванием главы Еврокомиссии также делились пользователи Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Дзена", YouTube, LiveJournal и других платформ.

26 сентября 2022 года около датского острова Борнхольм на подводных газопроводах "Северный поток" (функционировал с 2011 года) и "Северный поток — 2" (достроен в конце 2021 года, но не был введен в эксплуатацию) произошло несколько взрывов, из-за которых три из четырех ниток были выведены из строя. Представители властей Дании, а также Швеции и Польши, находящихся рядом с местом инцидента, уже на следующий день охарактеризовали случившееся как диверсию, а местные полицейские и эксперты начали расследование, публично не называя возможных подозреваемых. 30 сентября президент РФ Владимир Путин обвинил во взрывах на "Северном потоке" "англосаксов". 10 октября премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведская полиция не будет делиться с представителями России или "Газпромом" предварительными данными расследования, что вызвало негодование у МИД РФ и других официальных лиц.

На момент публикации этого разбора результаты расследования, которое проводят представители европейских стран, опубликованы не были. В конце декабря 2022 года издание The Washington Post со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало: четких доказательств того, что диверсию организовала сама Россия, обнаружено не было, поэтому подобные обвинения (а их начали выдвигать практически сразу после взрывов) до окончания расследования были бы поспешными. В начале февраля 2023 года аналогичную оценку озвучил генеральный прокурор ФРГ Петер Франк. 21 февраля посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД РФ, где потребовали от американской стороны "дать объяснения" по поводу инцидента и "не мешать объективному расследованию для установления виновных".

8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал в своем блоге на платформе Substack материал под заголовком "Как Америка уничтожила газопровод "Северный поток"?". В своем тексте Херш утверждает, что диверсию организовали власти и спецслужбы США в сотрудничестве с норвежскими коллегами, заложив взрывчатку под прикрытием учений стран НАТО летом 2022 года. Хотя автор — лауреат многочисленных журналистских премий (в том числе в 1970 году самой престижной — Пулитцеровской), в последние годы он несколько раз публиковал статьи явно конспирологического содержания с массой нестыковок (самая известная — о том, что до своего убийства в 2011 году Усама бин Ладен якобы пять лет пробыл в плену у пакистанской армии по договоренности с властями США). Многочисленные ошибки нашли и в тексте про взрывы на "Северном потоке", но главная его проблема — все утверждения Херша основаны на словах одного (!) анонимного источника, якобы "непосредственно знакомого с ходом планирования операции".

Тем не менее на утверждения Херша в своих заявлениях стали опираться российские официальные лица и провластные СМИ, а также власти некоторых других стран (например, Китая). В свою очередь, Белый дом вскоре после публикации в блоге журналиста назвал содержание текста "совершенно ложным", а министерство иностранных дел Норвегии охарактеризовало его как "чушь".

Найти какие-либо комментарии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен касательно выводов Херша нам не удалось. Их нет ни на официальном сайте Еврокомиссии (там, в частности, публикуются стенограммы заявлений чиновницы), ни в верифицированном аккаунте в Twitter, которым она пользуется довольно активно. Вообще, в этой соцсети фон дер Ляйен писала о взрывах на "Северных потоках" дважды: 27 сентября, на следующий день, рассказала о переговорах с премьер-министром Дании, назвала случившееся саботажем и призвала провести расследование, а 3 октября опубликовала схожий по содержанию твит после разговора с главой кабинета министров Норвегии.

Цитата о "безупречной репутации американского государства", которую активно распространяли интернет-пользователи, впервые появилась вовсе не в речи фон дер Ляйен, ее комментарии для СМИ или публикации в соцсетях. Самое раннее упоминание этой фразы можно обнаружить в Telegram-канале "а вот мой яндекс кошелек" (18 800 подписчиков), где соответствующий пост был размещен 15 февраля в 21:00 по московскому времени. В более крупных каналах цитата стала появляться ранним утром следующего дня.

Постоянные читатели "Проверено" (в отличие, например, от блогеров Colonelcassad и Дмитрия Васильца) уже знают, что авторы канала "а вот мой яндекс кошелек" — создатели наиболее вирусных сатирических новостей последних месяцев. Хотя проект не настолько известен, как, например, "Панорама" (вероятно, поэтому некоторые его публикации принимают всерьез), посты оттуда регулярно появляются в крупных блогах именно под видом реальных новостей. "Проверено" разбирало, в частности, выдуманные авторами канала "а вот мой яндекс кошелек" цитаты премьер-министров Эстонии и Польши. Впрочем, узнать, что публикации канала носят сатирический характер, можно, просто прочитав описание блога: "Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки".