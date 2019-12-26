Говорит Европа. Борьба с пропагандой: есть ли успехи?

Борьба с пропагандой и дезинформацией вот уже несколько лет является постоянной темой политических дискуссий в Брюсселе. Для этих целей создаются целые учреждения, проводятся масштабные исследования, выделяется объемное финансирование. Недавно Европарламент в очередной раз обратился к Еврокомиссии с просьбой ужесточить войну с российской пропагандой. К чему приведут попытки противостоять "неправильной" инфополитике, и как результаты этой борьбы повлияют на жизнь жителей Латвии? DELFI публикует краткий путеводитель.

О чем речь?





В октябре Европарламент принял резолюцию с длинным, но говорящим названием "Иностранное вмешательство в выборы и дезинформация в национальном и европейском политическом процессе". Единственной "виновной" страной, названной в тексте по имени, была Россия. В частности, авторы резолюции "выражают глубокую обеспокоенность, в особенности по поводу весьма опасной природы российской пропаганды", и призывают Еврокомиссию и Совет ЕС разработать "эффективную и детальную стратегию по скорому и жесткому противодействию российской стратегии дезинформации". За принятие данной резолюции проголосовали все евродепутаты от Латвии, кроме Татьяны Жданок (Русский Союз Латвии).

В качестве доказательства злокозненности российской инфополитики в тексте резолюции приведены ссылки на результаты работы EU East StratCom — оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям, созданной Европейской службой внешнеполитической деятельности. По данным этой службы, за последнее время число случаев российской дезинформации удвоилось.

Что это означает?



Борьба с пропагандой актуализировалась на Западе несколько лет назад после аннексии Крыма. В Вашингтоне и Брюсселе сочли, что Москва сознательно манипулирует фактами и искажает информацию о событиях в Украине, Европе и самой России.

East StratCom выпускает периодические подборки дезинформационных выпадов. Критики данных дайджестов указывают на то, что наряду с несомненными примерами недобросовестной пропаганды, в некоторых дайджестах затрагиваются вопросы, не имеющие однозначного толкования. Кроме того, экспертам East StratCom пеняли на чрезмерное внимание к маргинальным сетевым ресурсам.

Помимо East StratCom информационной политикой занимаются натовские структуры, такие как расположенный в Риге Центр передовых технологий стратегических коммуникаций. Аналогичные проекты начаты и на национальном уровне. В соседней Эстонии осуществляется проект Propastop, который ведут волонтеры Kaitseliit — добровольческого военизированного формирования.

В последние годы западные политики и СМИ говорили о возможном российском информационном воздействии в контексте практически всех крупных политических событий, начиная с выборов президента США 2016 года и заканчивая выборами Европарламента в мае этого года.

На острие критики борцов с пропагандой находятся два российских информационных ресурса, работающих на многих языках — телеканал RT и новостное агентство Sputnik. RT уже много лет активно работает на YouTube: еще год назад он преодолел там отметку в 7 миллиардов просмотров. Тем не менее, канал не имеет аккредитации в Елисейском дворце во Франции или в Конгрессе США.

Sputnik открыл свои представительства также в странах Балтии, несмотря на все преграды, создаваемые местными властями. В марте 2016-го, вскоре после начала работы Sputnik Латвия, латвийские власти лишили его домена в зоне lv. В апреле 2018 года местный Национальный совет по электронным СМИ рекомендовал общественным СМИ не использовать в своей работе фотографии Sputnik. Журналистам портала часто отказывают в аккредитации на официальные мероприятия, а местные чиновники стараются с ними не общаться.

В Эстонии у агентства Sputnik этой осенью начались проблемы с арендой помещений и открытием банковских счетов, что, видимо, связано с принципиальной позицией Марта Хельме — нового главы МВД из националистической партии EKRE.

Российские власти не только отвергают обвинения в целенаправленном распространении дезинформации, но и запускают собственные проекты по борьбе с фейками, например, соответствующий раздел есть на официальном сайте российского МИД. Доходит и до выдвижения встречных претензий западным СМИ: думская "Комиссия по фатам вмешательства извне" обвинила в сентябре телерадиокомпанию Deutsche Welle в том, что та размещала призывы к участию в несанкционированных акциях в Москве, а также занималась предвыборной агитацией в нарушение российских законов. Deutsche Welle с выводами думской комиссии не согласна.

Что мне с того?



Борьба с российской пропагандой в Европе какое-то время будет продолжаться: маховик раскручен, рабочие места созданы, бюджеты утверждены. Для латвийских властей этот тренд является возможностью открыто вмешиваться в работу местных СМИ: регулярно задаются вопросы о том, насколько содержание статей и телепрограмм отвечает основам Сатверсме и интересам страны, обязаны ли должностные лица давать интервью на русском языке и т.п. Так, например, известный латвийский журналист Олег Игнатьев покинул телеканал LTV7 после конфликта с Национальным объединением: представители партии хотели говорить в прямом эфире русскоязычного ток-шок "Точки над i" только на госязыке, журналист отказался работать в таком формате, руководство LTV встало на сторону националов. Как предположил Игнатьев позже в своей публикации на портале DELFI, телевизионное начальство не захотело ссориться с правящей партией, поскольку от нее в том числе зависит распределения финансирования для общественных СМИ.

В рамках подготовки бюджета на 2020 год Национальное объединение, которое уже несколько лет возглавляет Министерство культуры, предложило выделить 500 тыс. евро на поддержку коммерческих СМИ, поскольку "Россия планирует увеличить финансирование своих СМИ, и это может негативно повлиять на латвийское информационное пространство". Коалицию идею поддержала. Критерии распределения денег должен определить Национальный Совет электронных СМИ, но как объяснял журналистам лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс, цель финподдержки — оказать сопротивление российской пропаганде.

За последние годы в Латвии несколько раз прерывалось вещание российских федеральных телеканалов, что влияло на бизнес телевизионных операторов и рекламодателей.

Сразу после Крыма латвийские власти пытались усилить местные СМИ на русском языке: дополнительное финансирование было выделено Латвийскому телевидению, был создан русскоязычный портал общественного СМИ rus.lsm.lv. Однако со временем порыв власть имущих пропал, и объемы финансирования русскоязычных общественных СМИ стали на порядок скромнее, вплоть до угрозы закрытия.

Тем не менее, тема российской пропаганды останется в латвийской политической повестке — она хорошо востребована у национально ориентированного электората и позволяет властям регулировать работу СМИ.