Говорит Европа. Когда в ЕС введут единую минимальную зарплату?

Во вторник, 14 января, Еврокомиссия представила свое предложение по введению минимальной европейской зарплаты. Это событие анонсировалось несколько лет. Почему Брюссель так долго тянул с запуском проекта? Каковы его шансы на успех? И что он будет означать для жителей Латвии? DELFI публикует краткий путеводитель.

О чем речь?



До сих пор вопросы социальной политики находились преимущественно в компетенции стран-участниц, но в Брюсселе вот уже несколько лет обсуждается необходимость внедрить здесь общий подход. В Еврокомиссии еще под руководством Жан-Клода Юнкера был разработан программный документ "Социальный пиллар", новый председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала начать его реализовать, обозначив в качестве одного из приоритетов внедрение европейской минималки. Еврокомиссия подчеркивает, что не будет требовать устанавливать единую сумму во всех странах, но хочет ввести общие критерии ее расчета.

"Число занятых в Евросоюзе рекордно велико, однако многим работающим до сих пор трудно свести концы с концами. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен выразила желание, чтобы у каждого работника в Евросоюзе была справедливая минимальная зарплата, которая обеспечивала бы ему достойную жизнь независимо от места работы", — говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

Первым этапом проекта станут дискуссии с работодателями, профсоюзами, экономистами и разработка общей позиции. Ранее в Брюсселе звучало, что минимальная зарплата должна быть не меньше 60% от медианного уровня доходов в стране (медианный доход — уровень, выше и ниже которого получает доход одинаковое количество работников. Не следует путать со средней зарплатой!).

Что это означает?



Сейчас минимальные зарплаты в странах ЕС отличаются в разы, а в некоторых государствах такого понятия просто нет. По данным Eurostat, в июле 2019 года самая низкая "минималка" была в Болгарии (286 евро до уплаты налогов), Латвии (430 евро), Румынии (446 евро), Венгрии (464 евро). Самые высокие минимальные оклады были в Люксембурге (2070 евро), Ирландии (1656 евро), Нидерландах (1615 евро) и Бельгии (1593 евро).

Если затея Еврокомиссии найдет поддержку у социальных партнеров и стран-участниц, то внедрять единые стандарты придется поэтапно. В случае с зарплатой первым шагом, видимо, станет введение минимальной зарплаты как обязательного элемента любой национальной политики. Сейчас шесть стран ЕС — Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия, Швеция — даже не имеют в своем законодательстве такого понятия. Второй этап — разработка общих принципов, как рассчитывать цену за самый дешевый труд.

Страны-участницы по-разному реагируют на инициативу ЕК. Скандинавские государства, например, не хотят внедрять "единую минималку", поскольку в традициях этих стран устанавливать размер зарплаты по итогам переговоров правительства и профсоюзов. Экономически отстающие страны Восточной Европы, в свою очередь, сопротивляются идее, поскольку не хотят терять свое преимущество в виде дешевой рабочей силы.

Тем не менее, Брюссель по всем признакам настроен вполне серьезно. Инициативу с "европейской минималкой" всячески поддерживают страны Западной Европы, которые надеются, что это позволит сократить приток мигрантов из стран "новой Европы".

Революционная для Евросоюза идея гармонизировать социальные стандарты уже отражена в нескольких резолюциях Европарламента. Там же фигурирует и формула "60% от медианных доходов". Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен обещает решить вопрос с "минималкой" в течение ближайших пяти лет. Как неофициально отмечают в Брюсселе, если проект окажется успешным, аналогичный принцип может применяться затем к индексации пенсий и соцпособий — они также упомянуты в "Социальном пилларе".

Что мне с того?



До сих пор латвийские политики скептически отзывались о планах Брюсселя навязывать социальные стандарты, усматривая в этом очередную попытку сузить полномочия национальных властей.

Для Латвии, где в 2019 году медианная зарплата до уплаты налогов составляла 848 евро (данные за третий квартал), обсуждаемый в Евросоюзе минимум должен быть равен 508 евро (в реальности, как известно, минимальная зарплата в прошлом году составляла 430 евро). Внедрение европейских стандартов несколько усилит давление на работодателей, но в то же время повысит объемы потребления, налоговые сборы и снизит социальные риски. При этом понятно, что повышение "минималки" не повлияет существенно на процесс эмиграции рабочей силы, как думают лоббисты идеи в Брюсселе.