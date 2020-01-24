Говорит Европа. Может ли Евросоюз ввести налог на мясо?

В рамках общеевропейской программы по достижению углеродной нейтральности в некоторых странах Евросоюза возникли дискуссии о необходимости введения дополнительного налога на мясо. По мнению "зеленых", такой шаг снизит объем потребления продукта, что заставит скотоводов сворачивать свою неблагоприятную для климата деятельность.

О чем речь?

Сразу несколько стран начали обсуждение возможности введения налога на мясо. В Германии социал-демократы и "зеленые" предложили увеличить на мясо ставку НДС — с нынешней пониженной 7% до стандартной 19%. В Дании и Швеции аналогичные дискуссии протекают уже несколько лет. В качестве образца лоббисты мясного налога называют популярный в странах Европы "налог на сахар" — акциз на сладкие газированные напитки (он вводится и в Латвии). Цель подобных мер — снизить объем потребления конкретного, обычно вредного для здоровья продукта.

За последние 50 лет мировое потребление мяса стремительно возросло. Объем производимого мяса сегодня почти в пять раз превышает показатели 1960-х годов — 330 млн тонн против 70 млн. В странах Западной Европы в среднем объем потребления мяса составляет 60-80 кг на человека. И несмотря на популярность движения веганов, аппетиты европейских мясоедов остаются стабильно высокими.

Что это значит?

Главная причина, почему борцы за климат ополчились на мясную промышленность — негативное влияние скотоводства на атмосферу. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сектор животноводства производит 14,5% от всех выбросов парниковых газов, или 7,1 гигатонн эквивалента CO2 — больше, чем все прямые выбросы от автомобилей, авиации, судов и другого транспорта. К тому же, развитие скотоводства уничтожает лесные угодья ради создания новых пастбищ, при том, что деревья способны поглощать CO2.

Помимо налоговых мер антимясная кампания активно продвигает также идею "культивированного мяса". Культивированное мясо, также известное как синтетическое, искусственное мясо или мясо in-vitro, представляет собой продукт, полученный путем сбора мышечных клеток животных, которые затем помещаются в биореактор и снабжаются белком для роста тканей.

В исследовании по заказу Еврокомиссии от 2012 года, посвященного изучению потенциала культивируемого мяса, утверждается, что если бы все мясо, произведенное в ЕС-27, было заменено культивируемым мясом, то выбросы парниковых газов, использование земельных и водных ресурсов сократились бы на два порядка.

В странах ЕС, в том числе при поддержке властей, сейчас работает несколько лабораторий по производству такого продукта. Например, голландский стартап "Meatable" вложил 9 миллионов евро, что позволит компании провести дегустацию своего первого прототипа выращенной в лаборатории свинины уже к лету 2020 года, пишет Euractiv. Mosa Meat — компания, которая произвела первый в мире бургер, выращенный в лабораторных условиях — обещает вывести свои искусственные гамбургеры на рынок Европы в первой половине 2022 года.

Евросоюзная бюрократия пока не определила своего четкого отношения к культивируемому мясу. С одной стороны, необходимость производства альтернативных продуктов обозначена в евросоюзной программе Food 2030, в рамках которой исследователи по всей Европе проводят работы по созданию еды будущего. С другой стороны, как отмечают европейские СМИ, отдельные национальные правительства, скорее всего, захотят выдвигать собственные требования к инновационным продуктам, поэтому производителям культивируемого мяса придется подстраиваться не только под европейский стандарт, который еще предстоит ввести, но и под национальный.

Кроме того, возникают вопросы о том, сможет ли культивируемое мясо продаваться как "мясо", поскольку нынешнее определение, согласованное на уровне ЕС, не распространяется на синтетический продукт. Скорее всего, культивируемые мясные изделия должны будут иметь название или этикетку, которая четко информирует о процессе производства.

Отдельный вопрос — цена. Производство синтетического мяса по крайней мере на первых этапах будет значительно дороже, чем производство обычного. А значит, дружелюбный для экологии продукт будет доступен только ограниченной группе европейцев. Похожий аргумент используют и противники идеи: введение "налога на мясо" может не снизить объемы потребления, а просто заставить большинство потребителей покупать более дешевую и менее полезную мясную продукцию.

Что мне с этого?

Латвия в силу традиций сельского хозяйства вряд ли окажется среди стран-пионеров, которые введут налог на мясо или начнут популяризировать синтетический бифштекс. Тем не менее общие тенденции будут влиять на решения латвийских политиков. В том числе и потому, что Евросоюз планирует уменьшить финансовую поддержку фермеров и крестьян, а в качестве приоритетов выдвинуть инновации и борьбу с изменениями климата.