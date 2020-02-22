Каждые семь лет лидеры стран Евросоюза делят деньги. В этот раз работа над многолетним бюджетом ЕС выдалась особенно нервной: уход Великобритании образовал в казне дыру в 12 млрд. евро в год, а Еврокомиссия решила серьезно изменить приоритеты расходов. DELFI публикует краткий путеводитель, какой проект бюджета на 2021-2027 год предлагает Брюссель и почему Латвии это предложение не нравится.

О чем речь?

Переговоры о новом семилетнем бюджете длятся уже два года. В четверг, 20 февраля, руководители стран Евросоюза должны обсудить последнюю редакцию документа. В СМИ ее окрестили "предложение Мишеля" — по фамилии председателя Европейского совета Шарля Мишеля, под руководством которого проводилась финальная верстка.

Главные тезисы "предложения Мишеля":

компенсировать недостачу от "Брекзита" должны Дания, Германия, Австрия, Швеция и Нидерланды;

общий бюджет рассчитан как 1,074% от ВНП (страны-доноры настаивают на 1%, Еврокомиссия предлагала 1,1%, Европарламент хочет 1,3%);

фонд Кохезии, из которого традиционно получают финансирование страны Восточной Европы и Балтии, будет сокращен до 323 млрд. евро (это на 12% меньше, чем было в бюджете 2014-2020 гг., но больше, чем изначально заявляла Еврокомиссия); Мишель также готов перераспределить средства от богатых регионов в пользу бедных, что должно понравится восточным европейцам;

на поддержку политики сельского хозяйства предусмотрено 30% расходов всего бюджета — 329 млрд. евро (в бюджете 2014-2020 фермерам полагалось 382,5 млн. евро);

по просьбе Европарламента в проект бюджета включено правило, что страны-участницы будут обязаны перечислять в бюджет ЕС поступления от налогов на пластиковую упаковку и "любой доход, полученный системой торговли выбросами ЕС, превышающий среднегодовой доход на государство-член" (в перспективе в бюджет ЕС могут также направить такие налоги, как цифровой, авиационный сбор, налог на углеводороды, налог на финансовые сделки и т.д.);

предлагается ввести взаимосвязь между распределением средств из еврофондов и выполнением страной основных норм европейского права (это новшество может, в первую очередь, затронуть Польшу и Венгрию, которые регулярно отказываются идти общим курсом с Европой).

Что это означает?

"Предложение Мишеля" встретило и еще встретит критические замечания со всех сторон. Еврокомиссию (ЕК) не устроит, что Европейский совет выделил недостаточно средств на финансирование вопросов безопасности (защиту границ, решение проблем миграции, исследования в сфере обороны). Также до конца не ясно, как в рамках этого проекта будет выполняться пожелания ЕК выделить минимум 25% бюджета на проекты "зеленой экономики" — сумма в 7,5 млрд. евро в документе указана, но за счет каких источников (уже существующих программ или новых фондов) она будет обеспечена, остается под вопросом, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Европарламент заявил, что не поддержит "предложение Мишеля" в нынешнем виде, поскольку оно предусматривает сокращение расходов на сельское хозяйство, программу поддержки молодежи, развитие инфраструктуры, миграцию и т.д.

Страны-участницы, разделившись по блокам, будут отстаивать свои интересы, в зависимости от того, являются они донорами (Северная и Западная Европа) или получателями бонусов (Южная и Восточная Европа, страны Балтии).

Так называемые "Друзья Кохезии" (Испания, Португалия, Греция, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения) хотят защитить основную традиционную политику ЕС — сельское хозяйство и развития инфраструктуры (строительство дорог, крупных социальных объектов).

Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция потребуют "модернизировать" черновик бюджета, сократив расходы до 1% от ВНП ЕС, а также поддержать новые приоритеты (миграция, безопасность, инновации, борьба с изменениями климата), в том числе за счет традиционных отраслей.

Финляндия, Бельгия, Ирландия и Германия придерживаются в целом схожих взглядов, хотя и не являются официально частью "западной коалиции". После ухода Британии из ЕС Франция и Германия несут на себе основную бюджетную нагрузку. Они вряд ли поддержат идею еще большего увеличения взносов, но для французов важно сохранить финансирование отрасли сельского хозяйства, а немцам — получить компенсацию на трансформацию экономики в контексте борьбы с климатом. При этом Берлин заинтересован не затягивать переговоры по бюджету: если до июня не будет достигнуто соглашение, Германии, которая будет председательствовать в Совете ЕС во втором полугодии, придется самой закрывать сделку, напоминает Euractiv.

Теоретически любая сторона может заблокировать ход переговоров, и на словах многие сейчас такие угрозы высказывают. Как отмечает Politico, предметом спора будут не цифры, а передел влияния в новом ЕС без Британии. Особую роль может сыграть блок Германии-Франции, а также игроки, которые не будут в четверг присутствовать на заседании Совета ЕС. Семь лет назад, в последнем раунде переговоров в 2013 году, лидеры ЕС в конечном итоге согласились на длинный список особых уступок, некоторые из них шли вплоть до местного уровня, например, 66,5 млн. евро для города Лимбурга в Бельгии и 200 млн. евро для германского Лейпцига. Мэры европейских столиц в этот раз также пытаются отстоять свое право на европейское финансирование, объединяясь в различные блоки.

Что мне с того?

Вопреки прогнозам, нынешнее "предложение Мишеля" для Латвии оказалось довольно выгодным. Наша страна по-прежнему будет получать намного больше, чем вкладывать в казну ЕС, хотя амбиции придется снизить. Если в период 2014-2020 гг. на каждый внесенный евро Латвия получала обратно 4,2 евро, то в следующей семилетке сможет рассчитывать на 2,8-3. В целом за счет увеличения объема взносов и сокращения дотаций Латвия может потерять примерно два миллиарда евро по сравнению с нынешним периодом.

В Министерстве иностранных дел Латвии указали, что приоритеты Латвии на переговорах остаются прежними — приблизить дотации фермерам к среднему уровню ЕС и обеспечить достаточно финансирование для железнодорожного проекта Rail Baltica. В отношении последнего пункта, впрочем, на уровне Брюсселя есть сомнения, поскольку график организации амбициозной стройки сильно отстает от заявленных сроков (по данным последней ревизии, на полтора года).

Еще один важный аспект, с которым придется столкнуться латвийским "осваивателям" еврофондов, — изменение условий получения денег. Брюссель намерен все реже выделять слепые транши и все чаще распределять средства на условиях конкурса проектов, в том числе региональных. С учетом планируемой смены приоритетов в пользу экологии, дигитализации и инноваций это может стать серьезным вызовом для латвийского бизнеса и самоуправлений.