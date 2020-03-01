Говорит Европа. Почему самолеты будут чаще опаздывать?

Чтобы компенсировать авиакомпаниям часть ущерба от перехода на "зеленую" экономику, Евросоюз может пересмотреть правила выплаты компенсаций за опоздание или отмену рейса. DELFI публикует краткий путеводитель, в чем суть реформы и как она повлияет на права пассажиров.

О чем речь?

Проект реформы прав авиапассажиров разработала Хорватия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. Ее цель — увеличить минимальный срок ожидания рейса, за который пассажиры могут требовать компенсацию. Так, для рейсов на короткие расстояния время допустимой неоплачиваемой задержки предлагают увеличить с двух часов до пяти, для рейсов на средние расстояния — с трех до девяти, для рейсов на дальние расстояния за пределы Евросоюза — с нынешних четырех до двенадцати.

Размер суммы выплат предлагается оставить прежним. Правда, могут появиться другие ограничения. Например, чтобы побудить авиакомпании продолжать летать в более отдаленные места, предлагается полностью отменить выплату компенсаций за задержку рейсов тем пассажирам, которые летят в или из аэропорта, обслуживающего менее 1 миллиона пассажиров, если этот аэропорт "расположен в дальнем регионе ЕС" или принимает рейсы, субсидируемые государством, пишет Politico.

Что это означает?

По действующим правилам, если задержанный или отмененный рейс осуществляется на расстояние до 1500 километров, то пассажиры имеют право на получение компенсации в размере 250 евро. Компенсация в размере 400 евро предлагается на маршрутах более 1500 км в пределах ЕС и на все другие рейсы на расстояние от 1500 до 3500 км. Максимальная сумма в 600 евро выплачивается при отмене или задержки рейса длинной более 3 500 км. Финансовая компенсация уменьшается вдвое, если авиакомпания обеспечивает перенаправление, с помощью которой пассажиры прибывают в пункт назначения в течение определенного срока.

Европейское законодательство о правах пассажиров, известное как Правила 261, не обновлялось более десяти лет. О необходимости внесения поправок говорится давно. Ряд национальных стран и судов подвергли критике действующее регулирование, указав на неадекватно большое число претензий и резкое увеличении объема выплачиваемых компенсаций. По неофициальной информации, дополнительной причиной разработки новой редакции правил стали готовящиеся меры для достижения климатической нейтральности, предусматривающие введение новых налогов на авиатопливо и авиабилеты.

Помимо пересмотра норм о длительности задержки рейса, авторы реформы призывает уточнить условия, при которых авиакомпании могут отказать в выплате компенсации. Действующие правила позволяют авиакомпаниям уклоняться от компенсационных выплат, если задержка или отмена вызвана "чрезвычайными обстоятельствами", не зависящими от перевозчика, такими как дрон или буря. Но интерпретация этой формулировки часто вызывает споры. Например, в Великобритании суд постановил, что забастовки, организованные профсоюзом, не находятся под контролем авиакомпании. В то же время ирландский суд, рассматривая аналогичное дело, решил, что забастовки — часть зоны ответственности авиакомпаний.

Согласно исследованию Eurobarometer, проведенному в 2019 году по заказу Еврокомиссии, о своих правах требовать компенсацию в случае задержки или отмены рейса информированы менее половины европейских пассажиров. При этом пятая часть респондентов сообщили, что сталкивались с задержкой рейса на два часа и более, а еще 6% опрошенных столкнулись с полной отменой рейса. Из тех пассажиров, которые столкнулись с вынужденным прерыванием или задержкой перелета, только половина получили от авиакомпании помощь в каком-либо виде (еду, билеты на другой рейс, денежную компенсацию, размещение в отеле и т.д.). Среди тех, кто обращался в авиакомпанию с жалобой на нарушения, удовлетворены результатом остались только половина.

Примечательно, что тогда Еврокомиссия обещала использовать результаты исследования для улучшение защиты прав потребителей. Но это был еще предыдущий состав Еврокомиссии и дискуссии проходили до начала официальной кампании о борьбе с изменениями климата.

Предложение Хорватии еще будет обсуждаться на уровне Еврокомиссии, Европарламента и Совета ЕС. Как полагает Politico, высока вероятность, что на защиту прав авиапассажиров встанут депутаты Европарламента, и итоговая версия реформы будет более дружелюбной для населения. Впрочем, нельзя забывать, что авиабизнес тоже имеет сильное лобби в Брюсселе, особенно с учетом готовящихся изменений в налоговой политике (подробно о них DELFI писал здесь).

Что мне с того?

По данным Eurobarometer, в Латвии с различными проблемами во время авиапутешествий в прошлом году сталкивались 20% пассажиров. При этом жители Латвии намного реже готовы отстаивать свои права, чем остальные европейцы. Только 14% латвийских респондентов заявили, что готовы подать жалобу в случае возникновения задержки или отмены рейса (в среднем по ЕС — 26%). Если новые правила о выплатах компенсаций вступят в силу, то, скорее всего, латвийские пассажиры станут еще менее активны в защите своих интересов.