Говорит Европа. Утепление домов: как Брюссель поможет Латвии добиться "климатической нейтральности"?

Реновация зданий — один из способов достижения Евросоюзом "климатической нейтральности" к 2050 году. Для Латвии это хорошая возможность привести в порядок свой обветшалый жилфонд, правда, при условии выполнения ряда требований. DELFI публикует краткий путеводитель.

О чем речь?





Строительство, использование и реконструкция зданий требуют значительного количества энергии и минеральных ресурсов (например, песка, гравия, цемента). На содержание зданий уходит 40% всей потребляемой энергии, и они генерируют 36% всех углеродных выбросов. В настоящее время годовой показатель обновления строительного фонда в странах-членах ЕС варьируется от 0,4 до 1,2%. Для достижения целей ЕС в области энергоэффективности и климата этот показатель должен как минимум удвоиться, говорится в докладе Еврокомиссии.



Что это означает?

По мнению Еврокомиссии, чтобы решить двойную проблему энергоэффективности и доступности жилья, страны-участницы должны участвовать в "волне реновации" общественных и частных зданий. Хотя повышение темпов реновационных работ является сложной задачей, реновация снижает расходы на электроэнергию. Обновление фасадов также способно стимулировать строительный сектор, помогает поддержать местный бизнес и создать рабочие места.

Программа будет иметь и социальную составляющую. Люди с низкими доходами живут в домах более низкого качества, которые требуют большого потребления энергии для достижения теплового комфорта — будь то сохранение тепла зимой или поддержание здоровой температуры в помещении летом. По последним оценкам, число граждан ЕС, живущих в "энергетической бедности", составляет 41 миллион зимой и 98 миллионов летом. Ремонт таких домов уменьшит спрос на энергоресурсы и снизит счета за электроэнергию, отмечают лоббисты проекта.

Еврокомиссия обещает строго следить за соблюдением законодательства, касающегося энергетических характеристик зданий: будут оцениваться национальные стратегии по реновации и технические строительные нормативы. Еврокомиссия также изучает возможность включить объем выбросов парниковых газов из зданий в европейскую систему торговли квотами на выбросы, чтобы цены на различные источники энергии давали правильные сигналы в контексте энергоэффективности. На уровне экспертов обсуждается возможность введения налоговых стимулов, например, увязать уровень энергоэффективности зданий с размером налога на недвижимость.

Еврокомиссия планирует финансировать введение инноваций через инвестиционные схемы InvestEU. Они будут доступны сообществам жильцов и энергообслуживающим компаниям для запуска проектов реконструкции. Подробный план действий Еврокомиссия обещает представить весной этого года.

Что мне с того?

Проблема низкой энергоэффективности зданий стоит для Латвии очень остро. По данным Министерства по делам среды и самоуправлений, подавляющее большинство населения страны живет в старых домах с низкой энергоэффективностью (большинство зданий отвечают классу E и F). При этом изменения технических характеристик зданий напрямую зависит от риска бедности в стране. Например, в 2018 году 7,5% от всех домохозяйств не могли обеспечить себе полноценную теплоподачу (в странах Северной Европы этот показатель в два раза ниже).

В целом, латвийский сектор энергетики производит треть от всех латвийских выбросов CO2, при этом на частные хозяйства приходится 40% потребления энергии.

Анонсированная Евросоюзом программа массовой реновации зданий должна оказаться востребованной в Латвии. Однако есть два фактора, которые могут затормозить ее реализацию. Первый — отсутствие ресурсов для софинансирования (даже если Брюссель выделит солидную сумму из бюджета ЕС, по правилам все равно потребуются инвестиции со стороны государства, самоуправлений и жителей). Второй фактор — отсутствие традиции принятия коллективных решений: дабы запустить работы по реновации построенной в советские годы многоэтажки, будет требоваться участие (в том числе финансовое) всех жильцов.

В Латвии практика квартирных сообществ пока приживается плохо. Но, возможно, латвийские власти возьмут на вооружение опыт Эстонии, где квартирные товарищества существуют уже более 20 лет. Сначала такая форма сотрудничества соседей была добровольной, но с 1 января 2018 году стала требованием закона. По состоянию на декабрь 2019 года, 95% жилищного фонда Эстонии переняты товариществами квартирных собственников.

Товарищество регистрируется как юридическое лицо, оно назначает управляющего, который впоследствии берет на себя решение всех проблем, связанных с обслуживанием дома.

Чтобы массово реновировать многоквартирные дома, в Эстонии была создана специальная структура — Целевое учреждение гарантирования кредитов и экспорта KredEx (аналог нашего Altum). Эта организация предоставляет товариществам квартирных собственников софинансирование ЕС в размере 15-40% от сметы на реновацию (стоимость проекта обходится примерно в 300 евро за квадратный метр). Процент зависит от того, какого уровня энергосбережения в итоге достигает дом. С учетом планов по снижению выбросов CO2, Эстония собирается увеличить фонд средств на утепление жилья. В 2018 году госфонд KredEx поручился почти за 4000 предприятий, частных лиц и квартирных товариществ. Общая сумма гарантий превысила 400 млн евро.

В Эстонии уже подсчитали, что для достижения климатической нейтральности к 2050 году, ежегодно нужно ремонтировать порядка 400 домов.

Надо отметить, что жителям Латвии последние годы тоже доступно финансирование ЕС для реновации домов, но в силу менее активного участия государства и худшей организации жителей процесс обновления проходит не так активно, как у соседей. С начала запуска программы в 2016 году было подано 821 заявка на общую сумму 375 млн. евро. Новые заявки агентство финансового развития Altum больше не принимает, поскольку зарезервированные на программу средства закончились.

Уже завершенные в Латвии проекты показывают экономическую выгоду реновации — если среднее энергопотребление до реконструкции составляло 165 кВт/ч в год, то после ремонтных работ оно уменьшалось в среднем на 67% или 54 кВт/ч в год.