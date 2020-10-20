Греция призвала ЕС приостановить действие таможенного соглашения с Турцией

Глава МИД Греции Никос Дендиас направил руководству ЕС послание с просьбой рассмотреть вопрос о приостановке действия таможенного соглашения ЕС с Турцией, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на греческое информационное агентство ANA.

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По его данным, Дендиас написал члену Европейской комиссии Оливеру Вархейму, ответственному за вопросы соседства и расширения, объяснив свою просьбу тем, что Турция неоднократно нарушала это соглашение.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе.

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своими исключительными экономическими зонами. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.