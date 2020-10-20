Греция призвала ЕС приостановить действие таможенного соглашения с Турцией
Foto: AFP/Scanpix

Глава МИД Греции Никос Дендиас направил руководству ЕС послание с просьбой рассмотреть вопрос о приостановке действия таможенного соглашения ЕС с Турцией, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на греческое информационное агентство ANA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По его данным, Дендиас написал члену Европейской комиссии Оливеру Вархейму, ответственному за вопросы соседства и расширения, объяснив свою просьбу тем, что Турция неоднократно нарушала это соглашение.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье обострилась, в частности, в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе.

Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своими исключительными экономическими зонами. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Интерфакс

Sharing Options

0

Source

Интерфакс

Tags

Греция Евросоюз Кипр Турция
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Что привезти на память из Вентспилса
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее