Грета Тунберг призвала ЕС принять новый экозакон; фермеры — против

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг призвала Европарламент усилить и принять "Закон о восстановлении природы". Голосование по резолюции о нем состоится в среду, 12 июля, сообщает Euronews.

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На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге ведутся острые споры вокруг проекта так называемого "Закона о восстановлении природы". Будучи ключевым элементом "Зеленого соглашения" стран-членов ЕС, он направлен на возвращение примерно пятой части деградировавших земель и морей Европы в их естественное состояние. Сторонники закона требуют его ужесточения и немедленного принятия принятия. К их митингу присоединилась шведская климатическая активистка Грета Тунберг. Она ответила на вопросы корреспондента Euronews Мейв Макмахон.

"Наше послание политикам: выбирайте природу и людей, а не прибыль и жадность. Мы призываем их не отвергать этот закон, а проголосовать за него в самой сильной формулировке. [...] Если мы не защитим природу, если мы не защитим людей, то бесчисленное количество людей потеряет свои жизни и средства к существованию. На карту поставлен и мир природы", — завила активистка в интервью телеканалу.

Но принятие закона находится под угрозой, поскольку правоцентристские и крайне правые силы готовы сорвать экологические планы Еврокомиссии. Акции протеста провели в Страсбурге также фермеры и сельскохозяйственные профсоюзы. Они считают, что закон в его нынешнем виде приведет к уничтожению большой части посевных площадей и пастбищ, а также поднимет цены на продукты питания. Демонстранты требуют, чтобы Брюссель представил принципиально новое предложение по улучшению окружающей среды.

"При разработке закона не проводилось никакого изучения его возможных последствий, ни экономических, ни экологических. Это проект запускается просто так, из догматизма, далекими от реальности политиками", — цитирует телеканал главу организации "Молодые фермеры Эльзаса" Янниса Бальтцера.