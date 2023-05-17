Хелена Далли. Международный день против гомофобии, бифобии и трансфобии

И Евросоюз в целом, и отдельные страны ЕС добились многого, обеспечивая соблюдение основных прав, которые являются основой нашего союза. Законодательство, правоприменение и политические инициативы заметно улучшили жизнь людей и помогли сформировать более равное общество.

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Но несмотря на этот прогресс, лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы, небинарные лица, интерсексуалы и квиры по-прежнему сталкиваются с дискриминацией, оскорблениями, преследованиями, лишением свободы и даже убийствами — только из-за их идентичности, свидетельствует недавно созданная ILGA-Europe "Радужная карта". Все это происходит препятствует нашей цели достичь равенства.

Ситуация по-прежнему тяжелая: от запугивания в школе до дискриминации на рабочем месте, от кибер-домогательства до физической агрессии. Эта полная насилия реальность угрожает существованию LGBTIQ+ людей, и такого быть не должно.

Международный день против гомофобии, бифобии и трансфобии — подходящий момент для того, чтобы Еврокомиссия оценила текущий прогресс.

Важный первый шаг — принятая комиссией стратегия LGBTIQ+ равенства. Мы предложили усилить правовую защиту от дискриминации, повышая полномочия и независимость учреждений во всех странах ЕС. Мы хотим улучшить защиту от преступлений, связанных с ненавистью и языком вражды. Мы предлагаем включать инциденты, направленные против представителей LGBTIQ+ в список преступлений, которые расследуются на международном уровне. На уровне ЕС мы предлагаем согласовать нормы международного гражданского права в отношении родителей. Таким образом, мы хотим обеспечить защиту и соблюдение основных прав всех детей в трансграничных ситуациях в ЕС. Наконец, не менее важно то, что мы обеспечиваем возможности и финансирование организациям гражданского общества содействовать равенству во всем ЕС.

В рамках стратегии мы представим первое исследование о социально-экономическом положении интерсексуалов во всем ЕС. В этом исследовании были вскрыты трудности, с которыми сталкиваются интерсексуалы во всех областях жизни, и зафиксирован тот факт, что интерсексуалы в Европе подвергаются не связанным со спасением жизни медицинским вмешательством без их согласия.

Увеличивая представление о дискриминации LGBTIQ, мы сможем лучше решать эти проблемы, реализуя стратегию равенства LGBTIQ.

Мы обязаны делать все возможное, чтобы создать союз, в котором царит равноправие, и в котором все его жители — как граждане ЕС, так и представители третьих стран — находятся в безопасности и могут жить свободно.

Неофициальный перевод Delfi.