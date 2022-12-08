Хорватия присоединится к Шенгенской зоне с 1 января. Заявки Румынии и Болгарии отклонены
Foto: Reuters/Scanpix

Страны-участницы Шенгенского соглашения поддержали присоединение Хорватии к зоне свободного передвижения с 1 января 2023 года, пишет агентство Reuters.

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"Мы достигли стратегических целей, от которых граждане и экономика Хорватии выиграют больше всего", — написал в Twitter премьер-министр страны Андрей Пленкович.

Также присоединиться к Шенгенской зоне хотели Румыния и Болгария, их стремление поддержали Европарламент и Еврокомиссия. Однако их заявки не нашли единогласного одобрения, против высказалась Австрия. По мнению Вены, работа пограничников в Румынии и Болгарии еще далека от шенгенских стандартов.

С 1 января Хорватия также присоединится к еврозоне.

Из входящих в ЕС государств к Шенгенской зоне не присоединились Румыния, Болгария, Кипр и Ирландия.

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