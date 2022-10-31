Инфляция в еврозоне в октябре превысила 10%

Согласно опубликованной сегодня предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу октября инфляция в еврозоне составила 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во главе списка государств, где цены выросли сильнее всего, по-прежнему страны Балтии.

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По сравнению с сентябрем годовая инфляция в еврозоне увеличилась на 0,8%. Наибольший вклад в рост цен, как и в предыдущие месяцы, вносят подорожавшие энергоресурсы. Как обращает внимание Deutsche Welle, это рекордный показатель с момента введения евро в оборот в 1999 году.

Наибольшая инфляция зафиксирована в Эстонии — 22,4% год к году, на втором месте Литва (22%), на третьем — Латвия (21,8%). При этом Эстония — одна из трех стран еврозоны, где цены за месяц упали (на 1,6% в октябре относительно сентября). Лидером по росту инфляции месяц к месяцу стала Италия (+4%).

Наименьший рост цен относительно октября прошлого года — во Франции (7,1%), Испании (7,3%) и на Мальте (7,5%).

Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованные сегодня данные — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели.