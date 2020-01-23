Исследование: Евросоюз может напрасно потратить 29 млрд. евро

Европа не нуждается в новой газовой инфраструктуре для обеспечения безопасности поставок, говорится в новом исследовании, проведенном отраслевыми консультантами Artelys.

Во вторник, 22 января, Комитет Европарламента по индустриальным вопросам будет рассматривать проект энергетических проектов, претендующих на финансирование ЕС. Так называемый четвертый список проектов общих интересов ЕС был представлен Европейской комиссией 31 октября. Он содержит 151 проект энергетической инфраструктуры, 70% из которых связаны с электроэнергией и интеллектуальными сетями, пишет Euractiv.

Но исследование, проведенное консалтинговой фирмой Artelys для Европейского климатического фонда, утверждает, что "большинство" из 32 газовых проектов в списке могут оказаться "ненужными".

"Существующая газовая инфраструктура ЕС в достаточной степени способна удовлетворить различные сценарии будущего спроса на газ в ЕС-28, даже в случае экстремальных нарушений поставок", — утверждается в исследовании.

По подсчетам экспертов, Брюссель может напрасно потратить 32 миллиарда евро. Финансирование проектов предусмотрено через механизм "Соединяющаяся Европа" (CEF), который покрывает до 50% расходов по каждому проекту.