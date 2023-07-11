Исследование: иммиграция стала волновать жителей ЕС больше, чем энергетика

Зимой европейцев ожидаемо больше беспокоили цены на газ, чем в во время волн жары. У многих тревожность теперь вызывают даже не климат или инфляция, а миграционный кризис и ощущение, что простых рецептов здесь нет, сообщает Euronews.

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Жителей Евросоюза все меньше беспокоит энергетический кризис, резко обострившийся после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По данным исследования "Евробарометр", опубликованного в понедельник, высокие цены на энергоносители и трудности с поставками опустились с третьего на шестое место в списке "основных проблем, вызывающих озабоченность на европейском уровне".

Серия опросов общественного мнения проводила в мае-июне в 27 странах-членах блока, затем полученные ответы сравнивались с результатами зимней серии, которая охватывала январь и февраль этого года.

Инфляция и высокая стоимость жизни остаются главной проблемой для 27% респондентов, за ней следует геополитическая ситуация (25%), которая в основном сводится для европейцев к рискам, связанным с разворачивающейся войной в Украине.

Однако за последние полгода обе эти темы слегка "просели", иммиграция, напротив, поднялась на третью позицию (24%). Это объясняется участившимися трагедиями в Средиземном море и разногласиями внутри ЕС относительно приема и распределения просителей убежища по всему Союзу.

Пятерку вызовов, наиболее волнующих европейцев, замыкают борьба с изменением климата (22%) и экономическая ситуация (17%).

При этом наиболее сильное снижение наблюдается в сфере энергетики: зимой проблемы на топливном рынке волновали 26% респондентов, а сейчас – лишь 16%. Греция – единственная страна-член ЕС, где энергетический кризис по-прежнему занимает первое место в рейтинге озабоченности наряду с вопросами иммиграции (25%).