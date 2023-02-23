История на стороне Украины. "Министр иностранных дел" ЕС Боррель — о том, что Евросоюз сделал противостояния агрессии России

Накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, которого называют также и министром иностранных дел ЕС опубликовал заявление, в котором подводит итоги года от начала войны и говорит о том, что нужно сделать Европе.

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Евросоюз — один из ключевых союзников Украины в ее противостоянии российской агрессии. "Тройная стратегия" ЕС включает в себя поддержку Киева, давление на Москву и помощь остальному миру в борьбе с последствиями крупнейшего за десятилетия военного конфликта на территории Европы. Но, несмотря на все предпринятые меры, война продолжается.

24 февраля 2022 года навеки запомнится нам как день, когда Россия начала жестокое, неспровоцированное и противозаконное вторжение в Украину. Оно было и остается примером агрессии чистой воды и явного нарушения Устава ООН. Эта война не "просто европейский вопрос" и не "борьба Запада против всех". Она решает, в каком мире мы все хотим жить. Ведь никто не сможет чувствовать себя в безопасности, если незаконное применение силы ядерной державой и постоянным членом Совета безопасности будет как-то "нормализировано". Поэтому действие международного права нужно обеспечивать везде, чтобы защищать всех от силовой политики, шантажа и военных нападений.

Теперь, год спустя, есть опасность, что люди привыкнут видеть столь многочисленные картины военных преступлений и зверств; что используемые нами слова начнут утрачивать значимость из-за того, что нам приходится их так часто повторять; что мы устанем и наша решимость ослабнет — ведь время идет, а задача наша сложна.

Этого допустить нельзя. Ведь Россия продолжает каждый день нарушать Устав ООН, создавая своей империалистической политикой опасный прецедент для всего мира. Каждый день Россия продолжает убивать ни в чем не повинных украинских женщин, мужчин, детей и осыпать города и гражданские объекты градом ракет. Каждый день Россия продолжает сеять ложь и фабрикации.

Для Европейского союза и наших партнеров не существует другого варианта, кроме как продолжить реализацию нашей "тройной стратегии", которая включает:

поддержку Украины;

давление на Россию с целью заставить ее прекратить незаконную агрессию;

помощь остальному миру в борьбе с негативными последствиями этой агрессии.

Этим мы и занимаемся уже год, причем успешно. Мы приняли беспрецедентные санкции; снизили свою зависимость от российского ископаемого топлива; в тесном сотрудничестве с основными партнерами на 50% сократили прибыль Кремля от продажи энергоносителей, за счет которой он финансирует свою агрессию. Работая вместе, мы также смягчаем для мира вторичные эффекты агрессии: цены на продовольствие и энергоносители снижаются, чего частично удалось достичь благодаря нашим "коридорам солидарности" и Черноморской зерновой инициативе.

Недостаточно заявлять, что мы хотим, чтобы Украина была способна защищать себя, — для этого ей нужны средства. Поэтому ЕС впервые в истории осуществляет поставки вооружений подвергшейся нападению стране. Европейский союз сейчас является ведущим организатором военной подготовки украинских военнослужащих, чтобы они могли защищать свою страну. Для поддержки украинского народа мы также выделяем значительные объемы макрофинансовой и гуманитарной помощи. И мы решили ответить согласием на просьбу Украины о вступлении в ЕС. Наконец, мы работаем над тем, чтобы привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных Россией.

Украина проявляет удивительную стойкость — отчасти благодаря этой поддержке. А Россия оказалась еще более изолированной, что стало следствием глобальных санкций и осуждения подавляющим большинством государств в Генеральной ассамблее ООН. Нашей общей целью была и остается победа демократической Украины, изгнание захватчиков, полное восстановление суверенитета Украины, а вместе с ним и международного правопорядка.

В первую очередь нам нужен мир в Украине — прочный и всесторонний мир, соответствующий Уставу ООН и международному праву. Поддержка Украины и работа ради установления мира идут рука об руку.

Агрессивное вторжение России в Украину представляет собой глобальную угрозу. В самой России оно усилило репрессии против независимых голосов, которые выступают против войны и зверств, совершаемых российской армией в Украине. Российские власти устроили беспрецедентные гонения на журналистов, правозащитников, активистов и даже простых россиян, осмеливающихся выражать несогласие с войной. Примером наказания за то, что человек просто говорит правду о войне, стал закон, предусматривающий тюремное заключение сроком до 15 лет за "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".

Европейский союз будет и дальше поддерживать российское гражданское общество, независимые СМИ, правозащитников, политических заключенных и всех российских граждан, с большим риском для себя защищающих права человека и выступающих против войны России с Украиной.

История и правосудие на стороне Украины. Но, чтобы ускорить ход истории и добиться правосудия, нужно активнее реализовывать нашу "тройную стратегию". Мы понимаем, что это коллективная задача. ЕС рассчитывает на всех своих партнеров, чтобы действовать в духе совместной ответственности и солидарности и добиться того, чтобы агрессия завершилась поражением, а международное право восторжествовало.