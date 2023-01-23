Как война в Украине будет влиять на ЕС в 2023 году: прогноз аналитиков при Европарламенте

Из-за войны РФ против Украины Евросоюзу пришлось реагировать на новые кризисы: гуманитарный, энергетический, инфляционный, кризис безопасности. А что будет в 2023 году?

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Война России против Украины продолжит негативно влиять на ситуацию в Европе и в 2023 году. Прогноз самых острых проблем Европейского Союза представил исследовательский центр при Европарламенте: тема российской агрессии в Украине и ее последствий для европейского континента красной нитью проходит через все доклады ученых. "Геополитическим тектоническим сдвигом" уже назвали эту войну в ЕС, и она продолжает сказываться на важнейших сферах жизни, среди которых экономический рост и инфляция, энергетика и транспорт, кибербезопасность и геополитика.

Скачок цен на топливо и инфляция в ЕС

Война в Украине, санкции против России и контрмеры Кремля привели к перебоям в поставках энергоресурсов в ЕС. Рост цен на дизельное топливо, бензин и газ был стремительным. Импорт российской нефти в ЕС упал с 2,5 млн баррелей в сутки в январе 2022 года до 1,4 млн баррелей в сутки в октябре 2022 года. А в конце прошлого года вступил в силу запрет ЕС на импорт российской нефти, за которым последует эмбарго на российские нефтепродукты.

При этом большинство видов транспорта по-прежнему работают на ископаемых видах топлива, а рост цен на него отражается на всех аспектах транспортной системы. Если говорить о цепочках поставок, то рост цен на топливо повлиял на все — от закупки до производства и распределения, что привело к повышению цен на товары и услуги в Европе.

Впрочем, европейцы стали ограничивать свое пользование транспортом, транспортные операторы могут снизить частоту обслуживания, а компании — переключиться на более энергоэффективный режим, например замену автомобильных грузовых перевозок на железнодорожные или водные, сказано в докладе эксперта по транспортной политике исследовательской службы Европарламента Моники Кисс. Воздушный транспорт также может сильно пострадать от повышения цен на авиакеросин на 70% в течение первого полугодия 2022 года и низкой маржи прибыли. Это еще больше усилит спрос на перевозки железнодорожным и водным транспортом.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

С другой стороны, сокращение потребления ископаемых видов топлива из-за повышения цен может привести к снижению выбросов парниковых газов и к ускоренному достижению климатических целей, что активно поощряется на уровне ЕС.

Энергетический кризис в Европе

Энергетический кризис, вызванный войной России против Украины, выявил чрезмерную зависимость ЕС от российских энергоносителей. Чтобы обеспечить поставки, справиться с высокими ценами и ускорить переход к "зеленой" экономике, Еврокомиссия предложила план REPowerEU. Часть существующего фонда для преодоления коронавирусного кризиса должна быть перенаправлена на энергетику, а сумма грантов в этой сфере увеличена на 20 млрд евро.

Но даже несмотря на это ожидается, что энергетические проблемы европейцам придется решать еще долго, на что не хватит ни финансового потенциала, ни срока действия фонда REPowerEU, который истекает в 2026 году. Пакет грантов и национальные отчисления из бюджетов стран Евросоюза остаются относительно скромным источником финансирования по сравнению с инвестиционными потребностями энергетического сектора ЕС, которые оцениваются в 390 млрд евро в год, предупредил аналитик при Европарламенте Марин Милеуснич.

Восстановление экономики в 2023 году

Российская агрессия резко изменила и динамику неожиданно мощного восстановления экономики Евросоюза после пандемии COVID-19. Благодаря решительной фискальной и денежно-кредитной политике экономика ЕС уже в третьем квартале 2021 года вернулась к докризисным уровням производства, хотя и с большими различиями между странами-членами. Такая динамика роста продлилась до второго квартала 2022 года, когда начали сказываться последствия войны в Украине.

В 2023 году цель фискальной и денежно-кредитной политики Евросоюза — это достижение компромисса между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического восстановления. "Фактически стоит задача одновременно ослабить спрос для сдерживания инфляции и поддерживать спрос ради экономического восстановления", — поясняет автор доклада, экономический аналитик исследовательского центра при Европарламенте Мартин Хефльмайр, который назвал сочетание этих политических линий двумя смотрящими в противоположные стороны лицами древнеримского бога Януса. Брюсселю придется придумать, как проводить эту политику одновременно, при том что конечная цель у обеих линий одна одна — защитить покупательную способность населения.

Бюджет ЕС во время кризисов и войн

Для восстановления экономики после пандемии Брюссель запустил масштабную программу более чем на 800 млрд евро. Но не успела она начать действовать, как Евросоюзу пришлось реагировать на новые кризисы, вызванные российским вторжением в Украину. Это кризис безопасности, гуманитарный и энергетический кризисы, а также высокая инфляция.

"Но бюджет ЕС — это не кризисный бюджет, то есть он не умеет адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам", — поясняет аналитик отдела бюджетной политики исследовательской службы Европарламента Алина Добрева. Его главные минусы — недостаточные доходы и отсутствие гибкости в расходах из-за жестких потолков при принятии годовых бюджетов.

Foto: AP/Scanpix/LETA

По своему "дизайну" бюджет ЕС рассчитан на стабильность и предсказуемость. От первоначального проекта Еврокомиссии до его окончательного принятия с учетом закладываемой на семь лет структуры расходов может пройти десять лет. Поэтому, чтобы быстро реагировать на все новые кризисы, Евросоюз использует целый арсенал внебюджетных инструментов. Самый новый и дорогой из них — Next Generation EU — та самая программа выхода из коронавирусного кризиса.

Проблема в том, что подобные ей внебюджетные инструменты не подлежат демократическому парламентскому контролю, поясняет Добрева. Поэтому в будущем Евросоюзу все же придется включить более гибкие инструменты в бюджет, несмотря на расхождения во мнениях по этому вопросу. Пока что единственным решением будет пересмотр бюджета каждые полгода.

Ожидается, что нынешние срочные потребности, связанные с российским вторжением в Украину и его последствиями, будут выше, чем потребности, возникшие в результате предыдущих кризисов (европейский долговой кризис в 2010-м, миграционный кризис в 2015-м, пандемия в 2020-м). То есть для смягчения последствий российского вторжения в Украину понадобится еще больше дополнительных средств. Но в отличие от национальных бюджетов, бюджет ЕС не может иметь дефицит или финансировать расходы за счет займов. Расходы в этом бюджете можно увеличить только за счет увеличения доходов. В противном случае Евросоюзу придется ограничить финансирование существующих программ и обязательств.

А вот для финансирования внебюджетных инструментов, таких как программа восстановления экономики после пандемии, займы берутся. При этом погашение долга по этим займам поступает как раз из бюджета Евросоюза.

В центре внимания ЕС — киберугрозы

Война России против Украины вскрыла острейшую проблему недостаточной защищенности информационных систем, ведь часть российской гибридной агрессии — это массированные кибератаки на Украину и ее партнеров в ЕС.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Особую тревогу вызывает взлом компьютерных систем критической инфраструктуры — энергетики, здравоохранения, финансов, подчеркивается в докладе аналитика цифровой политики при Европарламенте Полоны Кар. Российские кибератаки продемонстрировали, что сбои в работе основных служб — это реальная угроза для Евросоюза. Например, атака на провайдера спутниковой связи за час до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года затронула интернет-сервисы и ветряные электростанции по всей Европе.

Кроме того, агрессия России провоцирует рост "хактивизма" и мощную волну дезинформации. В ЕС особенно обеспокоены растущими возможностями киберпреступников, которые атакуют уже все звенья в цепочках поставок. К концу 2024 года киберпреступность будет наносить миру ущерб в 10 трлн евро ежегодно, подсчитали эксперты.

Поэтому в 2023 году Евросоюз воплотит несколько инициатив по защите инфраструктуры, цифровых устройств и всей цепочки поставок для противодействия волне кибератак. Политика ЕС в области кибербезопасности будет направлена на расширение возможностей в сфере цифровой обороны, а также синергии между военными и гражданскими киберсообществами. К 2024 году критическая инфраструктура Евросоюза будет обеспечиваться суверенной космической системой безопасной связи с помощью спутника Iris².