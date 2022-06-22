"Катастрофический" голод: El País получила доступ к конфиденциальному докладу ЕС о последствиях войны в Украине

Испанская газета El País утверждает, что получила доступ к непубличному докладу, подготовленному Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей во главе с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем. В документе утверждается, что из-за продолжающейся войны в Украине кризис не только усугубляется, но и распространяется во все новых странах.

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Для обеспечения глобальной устойчивости альянс уже сейчас предлагает действовать, в том числе помогать ближайшим соседям и наиболее пострадавшим государствам. Издание пересказало содержание 27-страничного отчета в среду, 22 июня.

Авторы аналитического документа отмечают, что сопутствующий ущерб от военных действий в Украине может быть очень серьезным и будет заметен "почти во всех уголках планеты". Нынешняя геополитическая ситуация, по их оценке, характеризуется "высокой нестабильностью и растущими рисками фрагментации международного сообщества". Основные проблемы, с которыми столкнутся правительства разных стран, связаны с продовольствием, энергетикой и миграцией.

Согласно представленным в отчете данным, около 193 млн человек (на 40 млн больше, чем в прошлом году) "подвергаются острой нехватке продовольствия и нуждаются в срочной помощи". Чем дольше продолжается война, тем дальше по планете будет распространяться кризис — уже в ближайшем будущем он может достичь Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

Еврокомиссия, согласно отчету, будет помогать странам, не входящим в альянс. Поддержка в первую очередь коснется государств, которые наиболее пострадают от кризиса, которые стремятся стать членом ЕС и которые могут помочь европейскому сообществу снизить энергетическую зависимость от России. Одна из таких стран — Алжир, обладающий большими запасами газа и связанный через трубопровод с Испанией.

Особое внимание в докладе уделено регионам, близким к Европе. Так, по оценке аналитиков ЕС, в Северной Африке существует риск "катастрофического" голода, который может вызвать "новые волны социального протеста, внутреннюю и внешнюю миграцию". Также подчеркивается, что 27 членов ЕС уже договорились о механизме распределения беженцев, который может быть запущен в случае необходимости.

К проблемам на Ближнем Востоке и в Северной Африке, утверждают аналитики, добавляются последствия пандемии коронавируса, дефицит местных бюджетов и засухи, ограничивающие возможности в сфере сельского хозяйства. Исходя из этих условий, ЕС уже выделил более 225 млн евро на поддержку Египта, Ливана, Ливии, Сирии, Туниса, Марокко и Палестины.

Совместно с Лигой арабских государств и Средиземноморским союзом ЕС планирует противостоять на дипломатическом уровне российской пропаганде, которая возлагает ответственность за грядущий кризис на Брюссель, принявший санкции против Москвы. По мнению авторов доклада, эти оценки активно распространяют именно в развивающихся странах, которые сильнее всего пострадают от будущих проблем.