Когда умрут "бензин" и "дизель"? Франция и Германия спорят из-за перехода на электромобили к 2035 году

Уже утвержденные планы Евросоюза полностью отказаться от производства машин с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году привели к острому конфликту между Германией и Францией: Берлин не готов к настолько радикальным решениям, а Париж настаивает на их необходимости. Издание Politico даже называет это противоборство "скатыванием в гражданскую войну".

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Летом прошлого года Европарламент проголосовал за отказ от использования автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания. Осенью инициативу поддержал Совет Евросоюза, в феврале 2023-го евродепутаты окончательно утвердили принятое решение. Еврокомиссии было поручено согласовать финальный вариант плана действий на переходный период до 2035 года с ответственными министрами государств-членов ЕС, и это обсуждение пока что далеко от завершения. Особенно ярко противоречия проявились в минувший понедельник на прошедшей в Страсбурге встрече министров транспорта стран Евросоюза.

Позиции сторон

Первую группу возглавляет Германия — ключевой игрок европейской автомобильной промышленности. В стране обеспокоены тем, что переход на электромобили к 2035 году приведет к банкротству сотен компаний, занимающихся комплектующими для ДВС и их обслуживанием. "Нет такого предложения [Европейской комиссии], которое соответствовало бы тому, что мы ожидаем, и именно поэтому мы еще не достигли нашей цели", — заявил после встречи министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг.

Берлин настаивает на том, что в законодательстве нужно оставить "лазейку" для автомобилей на синтетическом электронном топливе (e-fuel), которое будет экологичнее бензина, но при этом сможет использоваться в двигателях внутреннего сгорания. Сторону Германии в конфликте также заняли Италия, Польша, Болгария и Чехия. При этом, по признанию чешского министра транспорта Мартина Купки, противников нынешнего плана по переходу на электромобили заботит куда более широкий круг вопросов, чем электронное топливо.

Франция, еще один крупный европейский производитель автомобилей, полагает, что планы по сокращению выбросов смягчать нельзя. "Мы готовы бороться за это, потому что [задержка] является ошибкой для окружающей среды, и я также считаю, что это ошибка для экономики", — говорил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в интервью France Info в преддверии встречи в Страсбурге (на самих переговорах чиновника не было). Его поддерживают коллеги из Испании, Бельгии, Швеции, Дании, Ирландии и Нидерландов.

Что сделали и могут сделать европейские власти?

Как ранее писало Politico, Еврокомиссия была готова предложить более конкретные формулировки будущего запрета, которые предусматривали бы лазейку для использования автомобилей на электронном топливе. Европарламент уже заявил, что не будет повторно рассматривать законопроект. При этом времени на достижение компромисса осталось совсем немного, ведь уже в следующем году пройдут очередные общеевропейские выборы. "Мы также не можем позволить себе быть в цейтноте, потому что не мы оставили этот вопрос открытым на несколько месяцев", — сказал немецкий министр Виссинг, утверждая, что это Еврокомиссия должна была решить этот вопрос прошлым летом, когда запрет лишь предварительно одобрили в Европарламенте и было время его доработать.

Разногласия теоретически можно было бы вновь обсудить в рамках рабочей группы по электронному топливу или, в соответствии с принятой в ЕС практикой, при возможном пересмотре закона в 2026 году, однако Берлин настаивает, что такие варианты неприемлемы. В Германии хотят достичь понятного и четкого решения как можно скорее, а предлагаемые сейчас компромиссы там называют "невыразительными".

Чешский министр Купка считает, что в ближайшие дни может быть достигнута сделка с Еврокомиссией, которая будет предполагать внесение исключений в запрет на автомобили с ДВС. При этом текст документа будет обновлен не путем повторного рассмотрения инициативы в Европарламенте, а "другими способами".

Почему Франция и ее союзники категорически против?

Запрет на продажу в ЕС автомобилей на бензиновых двигателях с 2035 года — результат почти двухлетних переговоров, которые были завершены во время председательства Парижа в Евросоюзе в прошлом году. Франция последовательно выступает за сокращение атмосферных выбросов и считает, что нынешний конфликт подрывает авторитет Европы в стремлении к климатической нейтральности.

Французский министр Ле Мэр настаивает, что вместо защиты устаревших технологий нужно сосредоточиться на развитии новых, и поддерживает государственные субсидии для автомобилестроения, которые сделают переход менее болезненным. Комментируя позицию Берлина, Ле Мэр утверждает, что она "экономически непоследовательна, промышленно опасна, это не в наших национальных интересах, это не в интересах наших национальных производителей и, прежде всего, это не в интересах планеты".

Вместе с тем, в позиции Парижа видят и политические мотивы. "Для французов эта ситуация также представляет собой возможность. Чем больше они могут способствовать идее, что Германия делает это в одиночку, тем больше будет укрепляться мнение о том, что немцы — ненадежный партнер в Европе", — цитирует Politico неназванного дипломата из страны, выступающей за запрет автомобилей с ДВС.