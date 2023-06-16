Конференция доноров собрала 5,6 млрд евро для Сирии

Международное сообщество выделит 5,6 млрд евро для Сирии и стран, принимающих сирийских беженцев. Решение об этом было принято в четверг, 15 июня, по итогам 7-й конференции ЕС и ООН по Сирии, которая прошла в Брюсселе.

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Большинство новых траншей — 4,6 млрд евро — придется на 2023 год, а еще один миллиард будет выделен позднее. Эти средства пойдут на поддержку людей в Сирии и соседних странах, принимающих сирийских беженцев, указано в пресс-релизе по итогам конференции на сайте Еврокомиссии. Гранты в размере 3,8 млрд евро будут выделены из бюджета ЕС: 2,1 млрд евро предоставит Еврокомиссия и 1,7 млрд евро — государства-члены ЕС по отдельности.

Германия из указанной суммы предоставит свыше миллиарда евро — деньги пойдут в том числе на помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего на юге Турции и в Сирии в феврале 2023 года. Одной из важных проблем в регионе является разрушение инфраструктуры водоснабжения, из-за которого местные жители столкнулись с нехваткой питьевой воды.

В ходе конференции международные финансовые учреждения и доноры объявили о предоставлении кредитов на поддержку гражданского общества Сирии на сумму 4 млрд евро. В результате этого общая сумма выделенных для региона средств достигла 9,6 млрд евро. При этом ранее в ООН заявили о сокращении продовольственной помощи в Сирии

В совокупности с 2011 года Евросоюз и страны блока по отдельности выделили более 30 млрд евро для поддержки Сирии, где более 12 лет продолжается гражданская война, начавшаяся с восстания, жестоко подавленного режимом президента страны Башара Асада. От ее последствий страдают как минимум 24 млн сирийцев, подсчитывала ранее ООН.