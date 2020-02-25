Коронавирус в Европе: Еврокомиссия просит страны-участницы не закрывать границы

Еврокомиссия призывает страны-участницы воздержаться от неоправданных мер по ограничению свободы передвижения внутри Шенгена из-за распространения коронавируса. Любые ограничения должны основываться на оценке рисков и рекомендациях экспертов, считают в Брюсселе.

Заявление было сделано после того, как Австрия временно запретила въезд на свою территорию поезда из Италии, в котором были обнаружены два человека с высокой температурой. Как сообщал DELFI, в Италии на днях зафиксирована вспышка пришедшего из Азии вируса, а число заболевших превысило 200 человек. В стране введены карантинные меры, при этом сама Италия пока не видит необходимости закрывать границы Шенгена.

"На данный момент нет оснований для такой инициативы", — Euractiv цитирует премьер-министра Италии Джузеппе Конте. По его словам, временное восстановление пограничного контроля окажет разрушительное воздействие на экономику страны.

Еврокомиссия, в свою очередь, обратилась к странам-участницам c призывом к координации. При этом в ЕК признали, что у них есть различные сценарии на случай эскалации ситуации, но пока нет речи о восстановлении пограничного контроля внутри Шенгена. Последний раз к подобным мерам государства прибегали в 2016 году, в период обострения миграционного кризиса.