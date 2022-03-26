"Кризисные рамки", газ за рубли и требования о публикации зарплат. Евродайджест: пять событий недели

Евросоюз ищет способы, как помощь европейскому бизнесу пережить последствия войны в Украине и введенного против России режима санкций. Особая проблема — как не допустить продовольственного кризиса с учетом срыва поставок сырья из Украины и России. Из мирной повестки выделяется революционная инициатива Европарламента обязать крупные компании публиковать зарплаты сотрудников во избежание попыток дискриминации женщин. Delfi коротко рассказывает о главных новостях в Европе.

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ЕС разрешил помогать бизнесу

Что случилось? Еврокомиссия утвердила "Временные кризисные рамки", позволяющие правительствам стран-членов финансово поддерживать предприятия, пострадавшие от войны в Украине и санкционного режима против России. Новая программа должна помочь тем европейским предприятиям, которые экспортируют в Россию или импортируют из России, а также компании, уязвимые из-за цен на сырье. "Санкции, принятые ЕС и его международными партнерами, серьезно повлияли на российскую экономику. Эти санкции также наносят ущерб европейской экономике и будут продолжаться в ближайшие месяцы. Нам нужно смягчить экономические последствия этой войны и поддержать сильно пострадавшие компании и сектора", — заявила исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер, отвечающая также за регулирование конкуренции.

Новые рамки позволят государствам-членам предоставлять ограниченные объемы помощи компаниям, пострадавшим от нынешнего кризиса или связанных с ним санкций и контрсанкций; обеспечивать наличие достаточной ликвидности для предприятий; и компенсировать компаниям дополнительные расходы, понесенные из-за исключительно высоких цен на газ и электроэнергию.

Чтобы сохранить равные условия на Общем рынке, временная программа включает в себя ряд гарантий. Их цель — обеспечить, чтобы размер компенсации был пропорционален масштабу экономической деятельности компании и степени ее подверженности кризису. Кроме того, Комиссия предлагает правительствам при распределении помощи выдвигать требования к устойчивому развитию (внедрение элементов "зеленой экономики", использование альтернативных энергоресурсов и т.д.). "Временные кризисные рамки" будут действовать до 31 декабря 2022 года. При необходимости Еврокомиссия может их продлить.

Почему это важно? Временные кризисные рамки позволят правительствам государств-членов более гибко реагировать на экономические последствия войны в Украине, не согласовывая каждый шаг с Брюсселем. Новая кризисная программа позволит национальным правительствам предоставлять помощь до 35 тыс. евро предприятиям в секторах сельского хозяйства и рыболовства и до 400 тыс. евро — в других отраслях.

Однако, как отмечает Euractiv, страны Евросоюза в разной мере страдают от войны и санкций в зависимости от их связей с экономикой России и Украины, и убытки некоторых европейских предприятий могут оказаться больше разрешенных лимитов. По данным Eurostat, до начала войны самый большой объем экспорта в Россию традиционно имели Литва (7,7% от национального ВВП), Латвия (6,3%), Эстония (3%). Для сравнения: Мальта, Португалия, Греция, Испания, Ирландия, Люксембург продавали в Россию товаров на сумму меньше 0,5% от своего ВВП.

Как не допустить продовольственный кризис?

Что случилось? Евросоюз намерен увеличить производство продуктов питания, чтобы компенсировать потерю их импорта из Украины и России. Для снижения давления на отрасль сельского хозяйства Еврокомиссия разрешила фермерам временно использовать невозделанные земли, которые до этого предполагалось оставлять для сохранения биоразнообразия. Речь идет о четырех миллионах гектаров по всему ЕС.

Согласно новому решению Еврокомиссии, теперь на этих площадях будут выращивать кормовые культуры, такие как соя и кукуруза. Еврокомиссия также предлагает выделить из бюджета ЕС 500 миллионов евро на помощь производителям. Как отмечает Euronews, фермеры смогут получить на льготных условиях кредиты, а также технику, удобрения и семена. В свою очередь, министры сельского хозяйства стран ЕС договорились повысить объем производства продуктов питания в своих государствах с учетом новых обстоятельств. Евросоюз также обещает Украине с продовольствием и восстановлением разрушенного войной аграрного сектора.

"Наш главный приоритет — убедиться, что украинцы имеют достаточно еды, топлива и воды. Мы поможем им продолжать посадку и выращивать зерновые и масличные культуры, столь необходимые для них самих и всего мира. Мы также обеспечим, чтобы наши фермеры получали полную поддержку для удовлетворения глобальных потребностей в продовольствии", — заявил Комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Почему это важно? Война в Украине и введенные против России санкции вызвали кризис на мировом рынке продовольствия. Из Украины и России Европа традиционно ввозила продукты питания, сырье и удобрения. Украина являлась одним из важнейших экспортеров подсолнечного масла в Европу. Общий объем импорта продовольствия из Украины в Латвию в 2021 году составил 21,8 млн евро.

Самые большие группы ввозимых украинских товаров — изделия из круп и муки, молочные и кондитерские изделия. В целях избежание дефицита продуктов питания некоторые супермаркеты в странах ЕС начали ограничивать число продаваемых товаров в одни руки. Эти меры пока затрагивают, в основном, растительные масла и бакалею.

Газовый кризис: совместные закупки против рубля

Что случилось? Еврокомиссия предложила странам-участницам закупать газ совместно. По мнению ЕК, это позволит согласовать более низкую цену на сырье и избежать ненужной конкуренции между странами. Аналогичный принцип недавно применялся при закупке вакцин от коронавируса. Еврокомиссия также представила проект регламента о минимальном уровне заполнения хранилищ газа.

Планируется, что к началу отопительного сезона осенью 2022 года он должен будет составлять не менее 80% от максимального объема. Начиная со следующего года, этот уровень поднимут до 90%. При этом ЕК предлагает ввести обязательную сертификацию владельцев газохранилищ, чтобы "избежать потенциальных рисков, связанных с внешним влиянием на критически важную инфраструктуру хранения".

Почему это важно? На территории Евросоюза расположены 160 газовых хранилищ, которые заполнены сейчас в среднем на 25-30%. Некоторые из них принадлежат "Газпрому", что, по мнению Еврокомиссии, является дополнительным фактором риска. Предложение Еврокомиссии прозвучало одновременно с заявлением президента России Владимира Путина, что впредь Европа должна платить за газ рублями.

Европейские эксперты оценили подобную инициативу как попытку России частично нивелировать последствия санкций и остановить падение курса рубля. Председатель правления Latvijas gāze Айгарс Калвитис сообщил, что не видит возможности перейти на рубли, поскольку действующий контракт предусматривает расчеты только в евро.

Борьба с неравенством: предприятия могут заставить публиковать зарплаты

Что случилось? Комитет Европарламента по правам женщин хочет заставить компании, где работает не менее 50 человек, раскрывать информацию об индивидуальном и среднем уровнях зарплат с разбивкой по полу. Таким образом планируется обеспечить равенство оплаты труда женщин и мужчин. Депутаты также предлагают запретить тайну оплаты труда с помощью мер, запрещающих договорные условия, которые ограничивают работникам возможность раскрывать информацию об их заработной плате или искать информацию о тех же или других категориях заработной платы коллег.

По замыслу евродепутатов, если в отчете предприятия о заработной плате будет показан гендерный разрыв в оплате труда более 2,5%, то государственным органам нужно будет вмешаться в ситуацию и обеспечить, чтобы работодатели в сотрудничестве с представителями своих работников провели совместную оценку заработной платы и разработали план действий по гендерным вопросам. Предложение Комитета будет рассматриваться на пленарном заседании парламента в начале апреля.

Почему это важно? Согласно последним данным Eurostat, гендерный разрыв в оплате труда в ЕС составляет 13%. Это означает, что женщины зарабатывают за час в среднем на 13% меньше, чем мужчины. Самый большой гендерный разрыв в зарплатах зафиксирован в Латвии — 22,3%. На втором месте числится Эстония (21,1%) и Австрия (18,9%).

ЕП: искусственный интеллект нужно взять под контроль

Что случилось? Евросоюз должны разработать собственные стандарты для развития искусственного интеллекта (ИИ). Такая рекомендация содержится в докладе специального Комитета Европарламента, представленном в среду, 23 марта. Как отмечают евродепутаты, сейчас Евросоюз сильно отстает в глобальной гонке за технологическое лидерство, в результате чего возникает риск, что стандарты для ИИ будут разработаны в других местах, "часто недемократическими субъектами" (очевидно, подразумеваются Китай — прим. Delfi).

В докладе подчеркивается, что технологии ИИ при полном отсутствии контроля могут создавать серьезные этические и правовые проблемы. Депутаты выражают озабоченность по поводу военных исследований и технологических разработок в смертоносных автономных системах вооружения. Комитет предлагает создать к 2030 году специальную дорожную карту по стандартизации ИИ. Доклад еще должен быть одобрен на пленарном заседании парламента.

Почему это важно? Активное внедрение во все сферы жизни искусственного интеллекта вызывает серьезные опасения у правозащитников. Как говорится в докладе ЕП, "авторитарные режимы применяют системы искусственного интеллекта для контроля, массовой слежки и ранжирования своих граждан или ограничения свободы передвижения". Доминирующие технологические платформы используют их для получения дополнительной информации о человеке.

Как говорится в обзоре исследований на сайте Совета Европы, при всех многочисленных преимуществ ИИ во время пандемии коронавируса программы распознавания позволили ряду стран наладить слежку за населением. Например, Китай, Сингапур и Южная Корея с помощью программ искусственного интеллекта следят за перемещением жителей по улицам, контролируя соблюдение мер изоляции и состояние здоровья пешеходов.