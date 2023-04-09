Латвии грозит судебное разбирательство с ЕС из-за вырубки черной ольхи

Еврокомиссия угрожает подать на Латвию в суд Евросоюза за то, что она не защищает черную ольху. Одно из таких деревьев было срублено недалеко от деревни Стипниеку Олайнского края в 2021 году, когда Еврокомиссия уже начала процесс нарушения, сообщает LSM.lv со ссылкой на программу Латвийского радио "Открытые файлы".

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В 2019 году Еврокомиссия направила в Латвию письмо с обвинениями в недостаточных действиях по охране природы. Наиболее важными предупреждениями ЕС касались трех особо охраняемых биотопов - пойменных лугов, пастбищ и пастбищных лугов, а также редколесья.

Министерство юстиции подтвердило "Латвийскому радио", что нарушения по-прежнму продолжаются. В Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) заявили, что в настоящее время создаются новые особо охраняемые природные территории. Сейчас идет согласование с самоуправлениями, потом предстоит согласование с отраслевыми министерствами, а новые границы биотопов будут утверждены на заседании Кабинета Министров.

Кстати, еще в 2019 году, глядя на позицию Латвии по обвинениям со стороны ЕС, правительство поручило VARAM до сентября 2021 года внести на рассмотрение поправки в закон "Об особо охраняемых природных территориях".

Теперь VARAM во избежание судебных разбирательств и штрафов пытается в спешном порядке определить статус черноольхового леса как охраняемой законом территории.

Программа "Открытые файлы" сообщает о вырубленной в 2021 году черноольховой роще недалеко от села Стипниеку Олайнского уезда. Она отмечена как биотоп европейского значения "Дуб" в базе данных Департамента охраны природы (DAP).

Ольха черная занимает всего 3% латвийских лесов. Почти все черноольховые леса Латвии являются биотопами европейского значения. Вместе с другими ценными экземплярами они были учтены экспертами в переписи природы, завершившейся полтора года назад.

Черноольховые леса должны защищаться, но закон давно не устанавливает для них никаких ограничений. Как частные лесовладельцы, так и государственное акционерное общество Latvijas Valsts meži не щадят черную ольху при вырубке лесов.

Теперь правительство должно решить, какой режим охраны применять к каждому биотопу. При нарушении такого режима существует угроза административной или уголовной ответственности.