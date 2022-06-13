Латвийские пенсионеры-неграждане проиграли в ЕСПЧ борьбу за "советские" пенсии, один — посмертно

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пять латвийских неграждан-пенсионеров Юрий Савицкис и другие обратились 11 лет назад. Они требовали признать дискриминацией различие в зачислении трудового стажа за пределами Латвии в советское время для граждан и неграждан. Также требовали выплаты материальной компенсации 150 тысяч евро. 9 июня ЕСПЧ десятью голосами против семи постановил, что в данном случае Латвия не нарушала прав человека.

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Рассказываем подробно об этом деле.

Оспариваемая норма закона "О государственных пенсиях" определяет правила зачисления в страховой стаж трудовых и приравненных к ним периодов (например, служба в армии, уход за ребенком или инвалидом), накопленных в советское время. В отличие от граждан Латвии, для неграждан работа и большинство приравненных к ним периодов засчитывались лишь в случае, если эти периоды накоплены на территории Латвии.

Фигуранты судебного процесса "Савицкис и др. против Латвии" — пять постоянно проживающих в Латвии пенсионеров, которые прибыли в республику в советское время, а после восстановления независимости получили статус неграждан и не предпринимали попыток пройти процесс натурализации.

Кто эти люди?

Юрий Савицкис родился в Калининской области (Россия). Он требовал включить в трудовой стаж 21 год, который он проработал на территории России, и добился включения этого периода в расчет пенсии, но решение не имело ретроспектиквной силы ("добавку" за прошедшие годы ему не выплатили).

Савицкис до решения ЕСПЧ не дожил, а никто из его родственников жалобу не поддержал. В итоге он был исключен из окончательного решения ЕСПЧ.

Геннадий Нестеров родился в Баку (Азербайджан). В Латвии он начал работать в возрасте 30 лет. До этого работал в СССР и по военному контракту в Восточной Германии. В его пенсионный стаж годы работы за пределами Латвии не включили.

Владимир Подоляко родился во Владивостоке (Россия). Прошел военную службу в России и работал в Латвии с 1968 года. Его пенсия никогда не учитывала военную службу, и на этом основании ему было отказано в досрочной пенсии.

Ася Сивицка родилась в Термезе (Узбекистан), трудилась в Узбекистане, Германии, России и Белоруссии, а также добровольцем в армии. Работать в Латвии начала с 41 года. Изначально ее пенсия не учитывала всех лет работы вне Латвии, но после корректировки ей зачли годы в Беларуси, затем — в России, а вот период в Узбекистане — нет. На то, что в стаж не засчитали Германию, заявительница не жаловалась.

Марзия Вагапова родилась в Сызрани (Россия). Трудилась в России, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане до переезда в Латвию в возрасте 44 лет. Поначалу стаж за пределами Латвии ей не посчитали, но позже учли российские годы.

В чем суть жалобы?

Решением Конституционного суда 17 февраля 2011 года Латвия отказала заявителям в учете при начислении пенсии разных периодов трудового стажа советского времени, за исключением лет работы на территории Латвии. Четверым из пяти заявителей отказали также в досрочном выходе на пенсию на основании этих пенсионных расчетов.

Жалобу в ЕСПЧ в 4 августа 2011 года подготовил экс-депутат Сейма, сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев. В своем заявлении он опирался на выигранное в 2009 году в ЕСПЧ дело "Андреева против Латвии".

Негражданке Наталье Андреевой в пенсионный стаж не зачли годы, проработанные в советское время на находившемся в Латвии предприятии союзного подчинения. Гражданам Латвии, по тому же закону "О государственных пенсиях", такие периоды в пенсионный стаж засчитывались.

В "деле Андреевой" ЕСПЧ (16 голосов против одного, латвийского судьи Зиемеле) признал, что нарушена 14-я статья Конвенции по правам человека (запрет на дискриминацию) в сочетании со статьей 1 протокола № 1 (право на собственность). По мнению суда, между гражданами Латвии и "постоянно проживающими негражданами" имело место неоправданное различие. Государство не может быть освобождено от ответственности, несмотря на отсутствие международных соглашений, регулирующих сферу.

Также суд единогласно признал нарушенной в ходе латвийского судопроизводства 6-ю статью Конвенции по правам человека: заседание Верховного суда началось раньше назначенного времени и состоялось без участия Андреевой. Заявителю присудили и выплатили компенсацию в размере 6500 евро (в том числе 1500 евро — судебные издержки), а вот пенсия так и не была пересчитана. В октябре 2009 года Андреева подала в суд заявление о перерасчете, а в апреле 2010 года умерла.

Решение по Андреевой не оказало никакого влияния на пенсии Савицкиса, Нестерова, Сивицкой и Вагапова — VSAA в их пересчете отказало. Пенсионеры возбудили административный процесс — их иск отклонили в 2009 году. Национальный суд постановил, что решение ЕСПЧ применимо только к Андреевой, а для восстановления рассмотрения дела нужны изменения в законе. Заявление о пересмотре решения было направлено в КС. Позже к нему присоединили отдельное заявление Подоляко. Но КС необходимости правки закона не усмотрел.

Следующей инстанцией стал ЕСПЧ. Если жалоба Андреевой дошла до рассмотрения ЕСПЧ через 9 лет после подачи, то новое заявление от пяти латвийских пенсионеров ждало своего часа 11 лет: подали его 4 августа 2011 года, 22 июня 2015 года правительство-ответчик уведомили о поданной жалобе, 1 декабря 2020 года Палата отказалась от юрисдикции в пользу Большой палаты. Итоговое слушание состоялось 26 мая 2021 года после получения комментариев третьей стороны — Правительства Российской Федерации.

Почему ЕСПЧ не усмотрел дискриминации?

ЕСПЧ отметил, что сама по себе Конвенция по правам человека не дает права на пенсию или ее конкретный размер. Задача суда лишь проследить, чтобы при создании пенсионной системы государство никого не дискриминировало. Суд отметил, что все заявители, кроме Подоляко, переехали в Латвию во взрослом возрасте.

В расчете "советских периодов" сыграли роль отсутствие двусторонних соглашений с Азербайджаном и Узбекистаном, что сказалось на пенсиях некоторых заявителей; отсутствие договора о времени прохождения военной службы; перерасчет пенсий после двустороннего соглашения между Латвией и Россией, что улучшило положение некоторых заявителей. ЕСПЧ не усмотрел существенного различия в начислении пенсий заявителей-неграждан и граждан Латвии.

"Латвийская система трудовых пенсий основывалась на взносах социального страхования и функционировала в соответствии с принципом солидарности: общая сумма собранных взносов использовалась для финансирования текущих выплат пенсий всем получателям в данный момент. Определение периодов занятости неизбежно повлияло на размер пособий и взносов, необходимых для их финансирования".