Латвия в ближайшие годы сможет получить 5 млрд евро из фонда восстановления ЕС

Большая часть выделенных Латвии в фонде восстановления Европейского союза (ЕС) 5 млрд евро будет доступна в течение следующих двух лет, сообщила заместитель госсекретаря Минфина Лига Клявиня.

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По ее словам, Латвии из фонда восстановления ЕС, составляющего 750 млрд евро, будут доступны 5 млрд евро, половина из которых будет предоставлена в виде грантов, а половина - в виде займов.

Клявиня подчеркнула, что 70% выделенных Латвии грантов будут доступны в 2021 и 2022 году, а оставшиеся 30% - в 2022 году.

Для получения поддержки из фонда восстановления ЕС страны-участницы блока должны разработать национальные планы восстановления экономики.

Ранее Минфин сообщил, что Латвия могла бы подать такой план в Еврокомиссию в октябре этого года, вместе с проектом бюджета 2021 года.