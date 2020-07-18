Лидеры ЕС ищут новые варианты плана восстановления экономики

Лидеры ЕС обсудили в субботу новые предложения по плану перезапуска экономики после коронавируса, чтобы на второй день чрезвычайного заседания Европейского совета преодолеть противостояние преимущественно со стороны Нидерландов и Австрии.

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель представил новый план, когда его первоначальный план стоимостью 750 млрд евро столкнулся с противостоянием со стороны так называемых бережливых стран.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что последнее слово по использованию средств ЕС в рамках национальных планов перезапуска должно оставаться за странами-членами, одобрившими соответствующий план.

Новый план Мишеля, составленный с учетом требований Рютте, включает механизм, позволяющий каждому государству в течение трех дней рассматривать планы затрат других государств.

Аналитики предупреждают, что это приведет к появлению права вето и что Испания и Италия могут с этим не согласиться. Согласно источникам, бережливые страны недовольны также пакетом в целом и хотели бы видеть больше урезаний.

Рютте заявил, что надзор со стороны ЕС необходим, поскольку он заставит страны реформировать свои рынки труда.

Перед возобновлением переговоров между 27 странами Мишель, чтобы испытать новое предложение, провел круглый стол при участии Рютте, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министров Италии и Испании.

Размер фонда по-прежнему составлял бы 750 млрд евро, но доля дотаций сократилась бы, а доля кредитов возросла. Сумма дотаций составила бы 450 млрд евро вместо предложенной ранее суммы 500 млрд евро, а в качестве кредитов предлагается выделить 300 млрд евро вместо 250 млрд евро.

Когда Рютте, требовавший единогласной поддержки, стал терять сторонников, вмешалась Австрия — по мнению канцлера Себастьяна Курца, фонд должен быть меньше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с рядом других лидеров восточноевропейских стран не хочет, чтобы фонд были связан с зеленой политикой и следованием принципам правового государства.

По словам Моравецкого, и в воскресенье "с высокой вероятностью" не будет достигнуто соглашение. Он заявил польской прессе о готовности к новой встрече в июле, если потребуется новый тур переговоров. Он не исключает также, что переговоры могут продлиться много месяцев.

В то же время, бережливые страны поддержал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, по мнению которого естественно, что страны, совершающие больший вклад, хотят, чтобы средства использовались эффективно.

Пакет восстановления дополнит семилетний бюджетный план ЕС, размер которого достигает триллиона евро. Его лидерам также предстоит одобрить в предстоящие недели или месяцы.