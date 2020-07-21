Лидеры ЕС на пятый день саммита достигли соглашения по восстановлению экономики

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита в Брюсселе, работа которого затянулась почти на пять дней.

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"Сделка есть!" - написал он в своем Twitter.

"Исторический день для Европы!" - написал в свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Европа сильная, Европа едина. Мы сделали это! Мы достигли соглашения по бюджету и фонду восстановления экономики. Это были безусловно тяжелые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой", - заявил на итоговой пресс-конференции Мишель.

Фонд в €750 млрд

Согласно документу саммита, лидеры одобрили фонд восстановления экономики объемом в €750 млрд под названием "ЕС нового поколения". Эти средства должны быть привлечены Европейской комиссией в виде кредитов, получение которых должно быть полностью завершено до конца 2026 года. Сроки погашения всей этой суммы рассчитаны на период до 31 декабря 2058 года.

Из этих денег между странами ЕС €390 млрд могут быть распределены в виде грантов (безвозмездная помощь), €360 млрд - в виде льготных кредитов (льгота образуется за счет более высокого кредитного рейтинга у Еврокомиссии, чем у проблемных стран ЕС). Проекты для финансирования в рамках этого фонда должны предоставляться правительствами государств Евросоюза на утверждение Еврокомиссии и Совету ЕС. Обязательное условие при освоении средств из этого фонда - не менее 30% от всех предоставленных каждой из стран сообщества субсидий и кредитов должны идти на "позитивные климатические проекты". То есть проекты, нацеленные на внедрение зеленых технологий, альтернативной энергетики, энергосбережения - всего, что будет способствовать выполнению задачи Еврокомиссии по строительству к 2050 году в ЕС экономики с нулевыми углеродными выбросами.

Деньги, выделяемые в виде грантов, должны быть полностью распределены до 2023 года.

Семилетний бюджет ЕС

Как говорится в итоговом документе саммита, общая сумма семилетнего бюджета ЕС составляет €1 074,3 млрд. Эта цифра почти на €100 млрд меньше, чем изначально предлагала Еврокомиссия.

Как заявил на пресс-конференции Шарль Мишель, впервые в истории Евросоюза многолетний бюджет сообщества привязан к климатическим задачам. "Впервые в истории происходит так, что бюджет напрямую привязан к задачам по климату", - сказал он, подчеркнув, что "достигнутое соглашение - это намного больше, чем деньги". "Это про рабочие места, здоровье и благополучие европейцев", - добавил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила в свою очередь, что "восстановление ЕС будет "зеленым". "Бюджет покроет "зеленую сделку" (Еврокомиссии по переходу на экологичную экономику - прим. ТАСС). Мы инвестируем в будущее Евросоюза. У Европы теперь есть шанс выйти из кризиса сильнее, чем раньше", - сказала она.

Почти рекордный саммит

Нынешний саммит стал бы самым продолжительным в истории ЕС, если бы лидеры стран сообщества просидели на пленарном заседании еще около 30 минут. В общей сложности, как отметила глава ЕК, главы государств и правительств провели на переговорах более 80 часов. Ну а пока же абсолютный рекорд продолжительности саммитов ЕС принадлежит встрече в Ницце 2000 года, когда лидеры тогда еще 15 стран сообщества обсуждали реформу базовых документов сообщества в преддверии приема сразу 10 стран Центральной и Восточной Европы (май 2004 года). Тогда саммит проходил с 7 по 11 декабря 2000 года.