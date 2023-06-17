Литовский политик: Не было б негражданства в Латвии — российская пропаганда так бы не сработала

Надо дать гражданство всем, кто живет в Латвии и Эстонии — такой совет после восстановления независимости дал коллегам из соседних стран литовский политик, соавтор Конституции Литвы Витянис Андрюкайтис. По его мнению, если бы тогда на этот шаг пошли все, не было бы людей с ощущением "второго сорта", на которых сегодня срабатывает российская пропаганда. Об этом Андрюкайтис рассказал в интервью программе "Настоящее время. Балтия" к годовщине начала советской оккупации.

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Семья многолетнего литовского политика, диссидента, соавтора действующей Конституции Литвы Витяниса Андрюкайтиса была депортирована в 41-м году. Сам он родился в ссылке — в Якутии — за северным полярным кругом. Во времена СССР Андрюкайтис выступал за возрождение Литовского государства, а на заре независимости стал одним из лидеров национально-освободительного движения "Саюдис". Позже он занимал разные политические посты в Литве и работал еврокомиссаром по вопросам здравоохранения.

Литва единственная из восстановивших независимость стран Балтии приняла "нулевое" гражданство — дала его всем жившим в республике на тот момент, в том числе выходцам и переселенцам из других советских республик.

В интервью журналисту программы "Настоящее время. Балтия" Денису Кишиневскому литовский политик говорит, это эта модель оправдала себя "на сто процентов". "Я был одним из представителей "Саюдиса", который на эту тему дискутировал с эстонцами и латышами. Нужно быть откровенным — там на решение проблемы влияла ситуация с диспропорцией российской диаспоры: в Эстонии особенно, чуть меньше — в Латвии. У нас процентно ситуация была совсем другой…"

По его мнению, если бы всем тогда дали гражданство, все бы стали истинными патриотами своей страны, потому что у них бы не было чувства "людей второго сорта"… "Это очень тонко. Я с детства чувствовал это, будучи спецдиссидентом, переселенцем, "фашистом" и "врагом народа", — вспоминает Андрюкайтис. — На своей шкуре (познал), как это чувствительно. И понимаю, как больно будет другим… Это трудно объяснить словами — ребята, о чем вы тут дискутируете?! Мой тезис был — гражданство дать всем. Это создаст основы гражданского общества — никаких апатридов".

Если бы латыши и эстонцы последовали нашим шагам, считает литовский политик, сегодня ситуация была бы "гораздо сильнее в нашу пользу. Российская пропаганда не смогла бы так тонко играть на этих чувствах. Для каждого быть меньшинством — это очень сложно".

Вчера в Латвии, Литве и Эстонии отмечали годовщину начала советской оккупации. 83 года назад — 16 июня 1940-го года латвийский президент Карлис Улманис получил от Советского Союза ультиматум с требованием смены правительства и ввода в страну войск Красной армии.