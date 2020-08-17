Литовского европарламентария не пустили в Беларусь

Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что не смог вылететь в Беларусь, а его польского коллегу Роберта Бедроня депортировали из Минска.

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"Я и мой коллега Роберт Бедронь, который является председателем делегации с Белоруссией, а я докладчик по Белоруссии в комитете по иностранным делам, хотели посетить Белоруссию, увидеть своими глазами, поговорить с представителями гражданского общества, дипломатическим корпусом, с оппозиционными партиями, но получилось так, что моего коллегу задержали в Минском аэропорту и депортировали в Вильнюс, а мне аннулировали билеты — я поехал в аэропорт, где мне сообщили, что я не имею права лететь в Минск", — рассказал Ауштрявичюс.

Он добавил, что "система действует и защищается от внешнего влияния, закрывается изнутри, не хочет впускать тех, кто может что-то сказать не так, как желают власти".

Он назвал этот случай "беспрецедентным", добавил, что Белоруссия копирует действия России, а это "очень плохой путь, на который встали власти Белоруссии".

Также Ауштрявичюс надеется на реакцию руководства Европарламента. "Это не улучшит отношений и не напугает нас", — добавил он.