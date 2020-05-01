"Медицинское НАТО", пособия в 500 евро и план автономии ЕС. Что евродепутаты от Латвии предлагают в связи с Covid-19

Бюро Европарламента в Латвии обобщило мнения латвийских депутатов ЕП о том, как Европе следует действовать в сложившейся кризисной ситуации из-за Covid-19. DELFI предлагает краткое изложение мыслей евродепутатов.

Андрис Америкс, избран в ЕП от списка "Честь служить Риге":

"Учитывая выявленные этим кризисом недостатки, странам ЕС нужно создать новую структуру — медицинский отряд быстрого реагирования. Это было бы наднациональное отделение из эпидемиологов, вирусологов, медиков, целью которого ставилось бы немедленно реагировать, если в какой-то стране образовалась эпидемиологическая угроза. […] Это было бы как маленькое НАТО, на нужды которого каждое государство-участник делает взносы и делегирует в него своих представителей".

Ивар Иябс, избран в ЕП от списка "Для развития/За!":

"Этот кризис значительно отличается от всех предыдущих, которые довелось пережить. […] Необходимо удвоить бюджет Евросоюза на следующие 2-3 года. Это не только поможет странам подогреть экономику, но и позволит поднять платежеспособность предприятий, увеличить оборот и таким образом уменьшить прирост безработицы. Если доступность финансов в разных странах ЕС будет сильно различаться, существует высокая вероятность столкнуться с массовой миграцией и еще большим неравноправием".

Сандра Калниете, избрана в ЕП от списка "Нового Единства":

"Созданный коронавирусом кризис и для Европы, и для всего мира стал неожиданным шоком. Мы понимает, что впредь ЕС должен быть лучше подготовлен к таким чрезвычайным ситуациям. Нужно создать систему своевременного предупреждения и разработать единый протокол действий стран-участниц и Еврокомиссии. Также пандемия доказала необходимость наличия Европейского плана автономии здравоохранения, который снизит зависимость ЕС от третьих стран в плане важнейших медикаментов и медицинских материалов".

Татьяна Жданок, избрана в ЕП от списка Русского союза Латвии:

"Считаю также, что Евросоюзу нужно больше включаться в экономическую ситуацию каждой страны. При этом, беря на себя более значительную ответственность, чем сейчас, ЕС должен получить и более значительные функции контроля".

Даце Мелбарде, избрана в ЕП от списка Национального объединения:

"Создавшийся вследствие Covid-19 кризис дает странам возможность стать более солидарными. Чтобы достичь всех намеченных целей и позволить экономикам стран-участниц прийти в себя, Евросоюзу нужен новый многолетний бюджет с достаточным финансированием фонда общего выздоровления".

Инесе Вайдере, избрана в ЕП от списка "Нового единства":

"Чтобы не допустить схожего кризиса в будущем, несомненно нужно увеличить вложения в науку и здравоохранение — не только на время чрезвычайной ситуации, а в долгосрочной перспективе. Для этого нужен общий инвестиционный фонд ЕС в размере не менее 50 миллиардов евро. Нужно также способствовать тому, чтобы в самой Латвии развивалось производство медицинского оборудования и медикаментов".

Нил Ушаков, избран в ЕП от списка "Согласия":

"Мы не были готовы к невидимому врагу, которого зовут коронавирус. […] Позиция группы социал-демократов и моя позиция по вопросу использования фонда выздоровления — самая выгодная для жителей Латвии, потому что предлагается механизм грантов, а не займов. Предложения из бюджета ЕС правительство могло бы использовать не только для поддержки экономики и предпринимательства в Латвии, но и для решения социальных вопросов. Например, выплачивая пособия в размере 500 евро каждому жителю Латвии, который сейчас не имеет доходов".

Роберт Зиле, избран в ЕП от списка Национального объединения:

"Время важнее, чем финансовые объемы. Уже сейчас, если смотреть в пропорции по отношению к ВВП, Латвия не сумела при помощи собственных ресурсов добиться средних показателей ЕС по обеспечению народного хозяйства финансированием для поддержки. Если до создания нового фонда придется ждать год, дисбаланс в плане финансирования между странами-участницами вырастет. Это может создать высокий риск честному функционированию единого рынка ЕС".