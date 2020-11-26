Меркель собралась закрыть все горнолыжные курорты Европы

Немецкое правительство постарается добиться закрытия всех горнолыжных курортов в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, выступая в бундестаге, передает РБК со ссылкой на T-online.

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"Мы постараемся согласовать с европейскими странами закрытие всех горнолыжных курортов. К сожалению, это не будет легко из-за позиции Австрии, но мы постараемся это сделать", — сказала она.

До этого глава австрийского Минфина Гернот Блюмель не согласился с позицией властей Италии, предложивших закрыть горнолыжные курорты хотя бы до Рождества. В Вене заявили, что, если ЕС примет такое решение, он должен будет компенсировать убытки горнолыжной отрасли.

По словам Меркель, смягчение действующих в Германии ограничений в связи с Covid-19 пока что не кажется оправданным. "Мы понимаем, что продление карантина вызывает у многих опасения. Но вы можете рассчитывать на дальнейшую государственную поддержку", — обещала Меркель.

По ее словам, власти опасаются резкого роста заболеваемости, поэтому приняли новые ограничения на частные встречи. "Мы не хотим, чтобы число заражений резко увеличилось к Рождеству. В то же время мы не хотим, чтобы Рождество стало праздником одиночества", — сказала она.